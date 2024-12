A che ora il biathlon in tv oggi, Mass start Kontiolahti 2024: programma, tv, streaming, startlist

Oggi, domenica 8 dicembre, cala il sipario sulla macro-tappa d’apertura della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025. Sulle nevi di Kontiolahti (Finlandia) una lunga avventura che si concluderà con la disputa delle due Mass Start odierne. A dare il via alle danze saranno gli uomini a partire dalle 14.30 italiane, mentre le donne inizieranno dalle 17.10.

In casa Italia si spera in un colpo di cosa, in un primo appuntamento nel quale non sono arrivati i risultati che si sarebbero sperati. Nella gara maschile saranno Tommaso Giacomel e Didier Bionaz al via e soprattutto dal primo azzurro menzionato ci si aspetta qualcosa di più in termini di precisione al poligono. In un format con quattro serie di tiro, sarà un aspetto fondamentale.

Lo stesso ragionamento si può fare al femminile con Dorothea Wierer, che terrà alto il vessillo italico insieme a Samuela Comola. La campionessa altoatesino, anche per problemi alla schiena, non è riuscita a massimizzare le sue prestazioni come avrebbe voluto. Criticità che si sono fatte sentire soprattutto al poligono, con errori inusuali per lei.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist delle due mass start di Kontiolahti, prove valide per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport1 HD; in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

BIATHLON OGGI IN TV

Domenica 8 dicembre (orari italiani)

Ore 14.30 Mass start maschile a Kontiolahti (Finlandia) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Ore 17.10 Mass start femminile a Kontiolahti (Finlandia) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA MASS START A KONTIOLAHTI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST MASS START MASCHILE A KONTIOLAHTI

1 BOE Johannes Thingnes NOR

2 JACQUELIN Emilien FRA

3 LAEGREID Sturla Holm NOR

4 STROEMSHEIM Endre NOR

5 NAWRATH Philipp GER

6 MANDZYN Vitalii UKR

7 SAMUELSSON Sebastian SWE

8 PERROT Eric FRA

9 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR

10 WRIGHT Campbell USA

11 FAK Jakov SLO

12 FILLON MAILLET Quentin FRA

13 CLAUDE Fabien FRA

14 BOE Tarjei NOR

15 GUIGONNAT Antonin FRA

16 DUDCHENKO Anton UKR

17 GIACOMEL Tommaso ITA

18 LANGER Thierry BEL

19 SOERUM Vebjoern NOR

20 HORN Philipp GER

21 HORNIG Vitezslav CZE

22 BIONAZ Didier ITA

23 PIDRUCHNYI Dmytro UKR

24 RIETHMUELLER Danilo GER

25 BURKHALTER Joscha SUI

26 EDER Simon AUT

27 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR

28 PONSILUOMA Martin SWE

29 KUEHN Johannes GER

30 STRELOW Justus GER

STARTLIST MASS START FEMMINILE A KONTIOLAHTI

1 OEBERG Elvira SWE

2 JEANMONNOT Lou FRA

3 PREUSS Franziska GER

4 DAVIDOVA Marketa CZE

5 MINKKINEN Suvi FIN

6 HALVARSSON Ella SWE

7 HAUSER Lisa Theresa AUT

8 MICHELON Oceane FRA

9 ANDERSSON Sara SWE

10 RICHARD Jeanne FRA

11 SIDOROWICZ Natalia POL

12 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR

13 HAECKI-GROSS Lena SUI

14 TANNHEIMER Julia GER

15 OEBERG Hanna SWE

16 VOIGT Vanessa GER

17 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE

18 LIE Lotte BEL

19 ERMITS Regina EST

20 COMOLA Samuela ITA

21 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR

22 WIERER Dorothea ITA

23 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA

24 GANDLER Anna AUT

25 STREMOUS Alina MDA

26 IRWIN Deedra USA

27 MAGNUSSON Anna SWE

28 RANDBY Gro NOR

29 SIMON Julia FRA

30 ARNEKLEIV Juni NOR