Sport invernali, calendario 2-8 dicembre: orari, programma, tv, streaming

Va a regime con il mese di dicembre la stagione degli sport invernali: nel corso della settimana iniziata quest’oggi proseguirà la Coppa del Mondo di biathlon, sempre in Finlandia, mentre proseguirà in Nordamerica lo sci alpino, che vedrà finalmente entrare in gara gli specialisti delle discipline veloci.

Proseguirà anche il circuito maggiore dello short track, che farà tappa a Pechino, mentre per quanto concerne lo sci nordico il salto con gli sci farà tappa a Wisla, mentre lo sci di fondo e la combinata nordica si sposteranno a Lillehammer.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 2-8 DICEMBRE

SCI ALPINO

Lun. 02/12/24 – Coppa Europa – GS femminile Zinal (Svi)

Lun. 02/12/24 – Fis – DH1 e DH2 maschile e DH2 femminile Val Gardena (Bz)

Mar. 03/12/24 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00

Mar. 03/12/24 – Coppa Europa – GS femminile Zinal (Svi)

Mar. 03/12/24 – Fis – SG1 e SG2 maschile e femminile Val Gardena (Bz)

Mer. 03/12/24 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00

Gio. 04/12/24 – Coppa del mondo – 3a prova DH maschile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00

Gio. 05/12/24 – Coppa Europa – GS maschile Zinal (Svi)

Gio. 05/12/24 – Gran Premio Italia jr/asp – SL maschile San Giovanni Fassa (Tn)

Ven. 06/12/24 – Coppa del mondo – DH maschile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 06/12/24 – Coppa Europa – GS maschile Zinal (Svi)

Ven. 06/12/24 – Gran Premio Italia jr/asp – SL maschile San Giovanni Fassa (Tn)

Sab. 07/12/24 – Coppa del mondo – SG maschile Beaver Creek (Usa) – ore 18.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 07/12/24 – Coppa Europa – GS femminile Mayrhofen (Aut) – ore 10.00 e 12.30

Dom. 08/12/24 – Coppa del mondo – GS maschile Beaver Creek (Usa) – ore 18.00 e 21.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 08/12/24 – Coppa Europa – GS femminile Mayrhofen (Aut) – ore 10.00 e 12.30

SCI DI FONDO

Ven. 06/12/24 – Coppa del mondo – 10 km TL maschile Lillehammer (Nor) – ore 10.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Ven. 06/12/24 – Coppa del mondo – 10 km TL femminile Lillehammer (Nor) – ore 12.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Ven. 06/12/24 – Fesa Cup senior – Sprint TL maschile e femminile Slingia (Ita)

Ven. 06/12/24 – Fesa Cup junior – Sprint TL maschile e femminile Slingia (Ita)

Sab. 07/12/24 – Coppa del mondo – Sprint TL maschile e femminile Lillehammer (Nor) – qualificazioni ore 09.00, finali ore 11.30

Sab. 07/12/24 – Fesa Cup senior – 10 TC maschile e femminile Slingia (Ita)

Sab. 07/12/24 – Fesa Cup junior – 10 TC maschile e femminile Slingia (Ita)

Dom. 08/12/24 – Coppa del mondo – 20 km skiathlon maschile Lillehammer (Nor) – ore 10.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 08/12/24 – Coppa del mondo – 20 km skiathlon femminile Lillehammer (Nor) – ore 12.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 08/12/24 – Fesa Cup senior – 15 TL maschile e 10 km TL femminile mass start Slingia (Ita)

Dom. 08/12/24 – Fesa Cup junior – 10 TL maschile e femminile mass start Slingia (Ita)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 06/12/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS134 maschile Wisla (Pol) – ore 18.00, diretta tv Eurosport

Sab. 07/12/24 – Coppa del mondo – HS134 maschile Wisla (Pol) – ore 15.05, diretta tv Eurosport

Sab. 07//12/24 – Fis Cup – HS106 maschile Kandersteg (Svi) – ore 18.00

Dom. 08/12/24 – Coppa del mondo – HS134 maschile Wisla (Pol) – qualificazioni ore 13.45, finale ore 15.15, diretta tv Eurosport

Dom. 08//12/24 – Fis Cup – HS106 maschile Kandersteg (Svi) – ore 10.00

COMBINATA NORDICA

Gio. 05/12/24 – Coppa del mondo – Provisional round femminile Lillehammer (Nor) – ore 18.30

Ven. 06/12/24 – Coppa del mondo – Gundersen HS98/5 km femminile Lillehammer (Nor) – ore 11.50 e 14.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Ven. 06/12/24 – Coppa del mondo – Provisional round maschile Lillehammer (Nor) – ore 10.00

Sab. 07/12/24 – Coppa del mondo – Gundersen HS98/10 km maschile Lillehammer (Nor) – ore 10.20 e 14.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 07/12/24 – Coppa del mondo – Individual Compact HS98/5 km femminile Lillehammer (Nor) – ore 09.30 e 13.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 08/12/24 – Coppa del mondo – Individual Compact HS98/7,5 km maschile Lillehammer (Nor) – ore 11.15 e 14.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

BIATHLON

Mar. 03/12/24 – Coppa del mondo – Short individual maschile Kontiolahti (Fin) – ore 16.20, diretta tv Eurosport e streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Mer. 04/12/24 – Coppa del mondo – Short individual femminile Kontiolahti (Fin) – ore 16.20, diretta tv Eurosport e streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Mer. 04/12/24 – Ibu Cup – Individuale femminile Geilo (Nor) – ore 10.00, diretta streaming

Mer. 04/12/24 – Ibu Cup – Individuale maschile Geilo (Nor) – ore 13.50, diretta streaming

Ven. 06/12/24 – Coppa del mondo – Sprint maschile Kontiolahti (Fin) – ore 16.20, diretta tv Eurosport e streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Ven. 06/12/24 – Ibu Cup – Sprint femminile Geilo (Nor) – ore 10.20, diretta streaming

Ven. 06/12/24 – Ibu Cup – Sprint maschile Geilo (Nor) – ore 14.00, diretta streaming

Sab. 07/12/24 – Coppa del mondo – Sprint femminile Kontiolahti (Fin) – ore 17.10, diretta tv Eurosport e streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Sab. 07/12/24 – Ibu Cup – Pursuit femminile Geilo (Nor) – ore 11.00, diretta streaming

Sab. 07/12/24 – Ibu Cup – Pursuit maschile Geilo (Nor) – ore 13.20, diretta streaming

Dom. 08/12/24 – Coppa del mondo – Mass start maschile Kontiolahti (Fin) – ore 14.30, diretta tv Eurosport e streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

Dom. 08/12/24 – Coppa del mondo – Mass start femminile Kontiolahti (Fin) – ore 17.10, diretta tv Eurosport e streaming https://www.biathlonworld.com/watchlive

SNOWBOARD

Ven. 06/12/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Secret Garden (Chn)

Sab. 07/12/24 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Yanqing (Chn) – ore 07.30, diretta streaming Eurosport player

Dom. 08/12/24 – Coppa del mondo – PSL maschile e femminile Yanqing (Chn) – ore 06.30, diretta streaming Eurosport player

Dom. 08/12/24 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Secret Garden (Chn) – ore 04.00, diretta streaming Eurosport Player

FREESTYLE

Gio. 05/12/24 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Secret Garden (Chn)

Ven. 06/12/24 – Coppa Europa – Rail event freeski maschile e femminile Den Haag (Ola) – ore 12.00

Sab. 07/12/24 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Secret Garden (Chn) – ore 11.00

Ven. 06/12/24 – Coppa Europa – Rail event freeski maschile e femminile Den Haag (Ola) – ore 18.00

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Gio. 05/12/24 – Coppa del mondo junior – Singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile La Plagne (Fra) – ore 09.30 e 14.45

Ven. 06/12/24 – Coppa del mondo – Nations Cup Igls (Aut) – ore 11.00

Ven. 06/12/24 – Coppa del mondo junior – Singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile La Plagne (Fra) – ore 09.30 e 14.45

Sab. 07/12/24 – Coppa del mondo – Doppio femminile Igls (Aut) – ore 09.30 e 10.25, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Sab. 07/12/24 – Coppa del mondo – Doppio maschile Igls (Aut) – ore 11.40 e 12.55, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Sab. 07/12/24 – Coppa del mondo – Singolo maschile Igls (Aut) – ore 14.05 e 15.25, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Sab. 07/12/24 – Coppa del mondo junior – Singolo maschile e staffetta a squadre La Plagne (Fra) – ore 09.30 e 13.30

Dom. 08/12/24 – Coppa del mondo – Singolo maschile Igls (Aut) – ore 10.30 e 11.55, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Dom. 08/12/24 – Coppa del mondo – Staffetta a squadre Igls (Aut) – ore 13.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

SKELETON

Ven. 06/12/24 – Coppa del mondo – Gara femminile Altenberg (Ger) – ore 09.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 06/12/24 – Coppa del mondo – Gara maschile Altenberg (Ger) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 07/12/24 – Coppa Europa – Gara femminile Lillehammer (Nor) – ore 09.00

Sab. 07/12/24 – Coppa Europa – Gara maschile Lillehammer (Nor) – ore 13.00

Dom. 08/12/24 – Coppa Europa – Gara femminile Lillehammer (Nor) – ore 09.00

Dom. 08/12/24 – Coppa Europa – Gara maschile Lillehammer (Nor) – ore 13.00

BOB PISTA ARTIFICIALE

Sab. 07/12/24 – Coppa del mondo – Bob a due maschile Altenberg (Ger) – ore 12.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 07/12/24 – Coppa del mondo – Monobob femminile Altenberg (Ger) – ore 16.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 08/12/24 – Coppa del mondo – Bob a due femminile Altenberg (Ger) – ore 11.45, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 08/12/24 – Coppa del mondo – Bob a quattro maschile Altenberg (Ger) – ore 15.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

PATTINAGGIO DI FIGURA

04-07 dicembre ISU CS Golden Spin of Zagreb 2024 – Zagreb (Croazia)

05-08 dicembre ISU Grand Prix Final 2024-2025 – Grenoble (Francia)

SHORT TRACK

06-08 dicembre ISU Short Track World Tour – Beijing (Cina)

SPEED SKATING

07-08 dicembre ISU Junior World Cup Speed Skating – Tomaszów Mazowiecki (Polonia)