LIVE Sci alpino, Gigante Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Vinatzer, è la tua specialità?

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Beaver Creek, gara di chiusura della tappa statunitense della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile. Secondo appuntamento stagionale con lo slalom gigante del circuito mondiale maschile che conclude la settimana di Beaver Creek, che finora non ha regalato grandi soddisfazioni alla squadra azzurra.

Tutti contro Marco Odermatt. Si può riassumere così l’attesa per il gigante maschile di Beaver Creek, seconda gara della stagione per questa specialità. Il campione svizzero è il principale indiziato per salire sul gradino più alto del podio, anche se i rivali non mancano e anche se arriva dalla caduta di Soelden che in qualche modo potrebbe avere minato qualche certezza. Lo svizzero, che lo scorso anno ha sfiorato una stagione perfetta vincendo nove giganti su dieci, si presenta al via con l’obiettivo di conquistare il primo trionfo della stagione in gigante che è la sua gara prediletta. I riflettori sono tutti puntati su di lui: la sua superiorità sembra tale da lasciare poche speranze ai rivali, che l’anno scorso hanno subito distacchi significativi in molte gare.

Nella prima uscita stagionale la Norvegia, che aveva rischiato di non conquistare podi lo scorso anno in Coppa del Mondo, ha fatto tripletta con Alexander Steen Olsen che ha preceduto Henrik Kristoffersen e Felix McGrath, a conferma del buon lavoro che stanno svolgendo i norvegesi che partono tra i grandi favoriti anche nel gigante odierno che è un’altra opportunità per confermare la condizione raggiunta molto in fretta dalla squadra scandinava.

Gli altri avversari, Odermatt potrebbe trovarli fra i connazionali, Loic Meillard, l’unico che è riuscito a interrompere la striscia di successi dello svizzero nell’anno passato, su tutti. Altri possibili protagonisti sono lo sloveno Zan Kranjec, il croato Filip Zubcic e il brasiliano di Norvegia Lucas Braathen, che ha avuto un impatto molto positivo con la Coppa del Mondo chiudendo al quarto posto a Soelden. Non ci sarà, invece, lo sfortunato Marcel Hirscher, che si è procurato un serio infortunio in settimana e sarà costretto ad un lungo stop.

In campo italiano, la squadra azzurra non ha sfigurato a Soelden e proverà a fare ancora meglio con i fari puntati soprattutto su Alex Vinatzer che cercherà conferme dopo la buona stagione passata e lo splendido quinto posto al debutto, mentre Luca De Aliprandini, veterano azzurro, cercherà di mettere assieme due manche di qualità per tornare protagonista. Gli altri azzurri al via sono Raffaele Della Vite, Simon Talacci, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti

Prima manche alle 18.00, seconda manche alle 21.00.