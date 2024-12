LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: ultima partita, ci sarà un Campione del Mondo o si andrà agli spareggi?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno ancora a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima e ultima partita a cadenza classica del match valido per il Campionato del Mondo di scacchi tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju. 6,5-6,5: si è in parità alla vigilia di una giornata fondamentale.

Un eventuale vincitore si prende tutto, una patta porterà invece agli spareggi, in quello che sarà un venerdì 13 da ricordare per questo dicembre scacchistico già capace di dare infinite emozioni. Gli ultimi giorni, in particolare, sono stati di fuoco: vittoria in 29 mosse di Gukesh nell’undicesima sfida, replica immediata di Ding nella dodicesima, e poi una tredicesima da fuoco e fiamme che si è però chiusa in parità.

L’ultimo Bianco ce l’ha Ding, e chissà cosa cercherà il cinese, che ha comunque anche la consapevolezza di poter giocarsi le proprie carte in molti modi. E chissà se Gukesh cercherà il rischio, un rischio che potrebbe anche portarlo un po’ fuori dal novero delle sue aperture usuali. Dipenderà però tutto dal tipo di impostazione della partita dato dal cinese.

Da quando il titolo mondiale, nel 2006, è stato riunificato, l’ultima partita ha visto l’approdo agli spareggi nel 2006, 2012, 2016, 2018 e 2023. Nel 2010, invece, Anand batté Topalov con il Nero per tenersi lo scettro. Vedremo oggi da che parte andrà la storia scacchistica.

La tredicesima partita del match tra Ding Liren e Gukesh inizierà alle ore 10:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!