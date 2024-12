LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Curtis per stupire nei 50 dorso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Mondiali di nuoto in vasca corta 2024 programma a Budapest in Ungheria. È una terza giornata da grandi sfide quella che si vivrà oggi alla Duna Arena, dove il Mondiale in vasca corta 2024 arriva al suo giro di boa. Statunitensi, canadesi e australiani sono destinati a darsi battaglia a suon di primati nazionali e mondiali. Per l’Italia tornano in vasca Alberto Razzetti nei 200 farfalla, Lorenzo Mora e Sara Curtis nei 50 dorso, mentre sempre nei 200 dorso fa il suo debutto uno dei giovani più interessanti del vivaio italiano, Alessandro Ragaini.

Fari puntati sulla giovane azzurra Sara Curtis nella prima gara di giornata, i 50 dorso. Oltre che molto veloce, la piemontese è una nuotatrice eclettica e passa dallo stile libero al dorso con grande facilità, come accaduto agli Assoluti di Riccione. Obiettivo minimo: superare un turno per Curtis, che se la dovrà vedere con alcune delle grandi specialiste del dorso mondiale come Reagan Smith e Katarine Berkoff, prime e seconde nei 100, le canadesi Ingrid Wilm e Kylie Masse, l’australiana Iona Andersson, la bielorussa Anastasiya Shkurdai. Lorenzo Mora sarà uno dei pretendenti al podio nei 50 dorso, che vedono al via alcuni dei protagonisti dei 100, primo fra tutti il padrone di casa Hubert Kos, protagonista assoluto nella distanza olimpica. Occhio alla Russia con Miron Lifintsev e Pavel Samusenko, al canadese Finlay Knox e al polacco Kacper Stokowski, mentre l’australiano Isaac Cooper non sembra al meglio della condizione.

Non ci sono azzurre al via dei 200 farfalla donne, che presentano una sfida a due stellare: da una parte la statunitense Regan Smith, dall’altra la canadese Summer McIntosh, campionessa olimpica della specialità. Ci potrebbe scappare anche il risultato straordinario. Occhio alla 15enne cinese Zhenqi Gong, ma soprattutto alla campionessa europea Helena Rosendahl Bach e all’australiana Bella Grant. Torna in vasca Alberto Razzetti, dopo lo splendido argento nei 200 misti, a caccia di un risultato di prestigio nei “suoi” 200 farfalla, specialità in cui è stato già campione iridato nel 2021. Assieme a lui, uno dei giovani rampanti del movimento azzurro, Alessandro Ragaini, che non ama particolarmente, almeno per ora, la vasca corta, non è apparso in grande condizione a Riccione, ma vuole ben figurare in una specialità tutt’altro che nuova per lui, ma che non è la sua prediletta. Tanti sono i pretendenti al trono, assieme a Razzetti: dallo statunitense Trenton Julian, al padrone di casa Richard Marton, dai fratelli polacchi Michal Chmielewski e Krzysztof Chmielewski, dal sudafricano Chad Le Clos, fino all’australiano Harrison Turner e al cinese Zhiwei Huang.

Dopo avere fallito di poco l’accesso alla finale dei 200 misti, l’azzurra Chiara Della Corte ci riprova nei 100 misti, gara che, per forza di cose, si disputa solo in vasca da 25 metri. L’obiettivo per l’azzurra è centrare l’accesso in semifinale. Per la vittoria, altra battaglia senza quartiere con protagoniste le statunitensi Kate Douglass e Gretchen Walsh, che si giocano anche il titolo di donna dei campionati, la canadese Mary-Sophie Harvey, l’australiana Iona Anderson, la francese Beryl Gastaldello e l’altra canadese Sydney Pickrem. Non ci sarà Italia nella gara dei 100 misti, che a Melbourne vide trionfare Thomas Ceccon. Il favorito per eccellenza è lo svizzero Noè Ponti, già protagonista in Coppa del Mondo. Tanti gli outsider che possono dire la loro: i brasiliani Caio Pumputis e Leonardo Coelho Santos, il croato Nikola Milijenic, apparso in grande condizione nello stile libero, il turco Emre Sakci e lo spagnolo Carles Coll Marti.

Ci sarà, invece, Luca De Tullio per l’Italia al via delle batterie dei 400 stile libero. L’uomo da battere potrebbe essere proprio il tunisino, vincitore dei 1500 stile libero, Ahmed Jaouadi, che però se la dovrà vedere con uno specialista come lo statunitense Kieran Smith, con l’australiano Elijah Winnington, il lituano Danas Rapsys, spesso protagonista in vasca corta, il giovane bulgaro Petar Petrov Mitsin, più volte campione europeo e mondiale juniores, e il belga Lucas Pierre Henveaux. La staffetta odierna è la 4×200 femminile. Per l’Italia, guidata da una Sofia Morini molto cresciuta nella specialità, l’obiettivo è centrare la finale e cercare di ben figurare. Si preannuncia la battaglia tra USA e Australia, con qualche possibile inserimento (Brasile e Germania?) nel gioco per le medaglie. Nel pomeriggio, dalle 17.30, le finali dei 100 stile libero maschili e femminili, dei 200 farfalla maschili e femminili, dei 100 rana maschili e femminili, dei 400 stile libero maschile e della 4×200 stile libero femminile, oltre alle semifinali dei 50 dorso uomini e donne e dei 50 dorso maschili e femminili.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Mondiali di nuoto in vasca corta 2024 programma a Budapest in Ungheria. Si comincia alle 9.00 con le batterie e si prosegue alle 17.30 con la sessione di semifinali e finali. Buon divertimento!