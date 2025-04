Errani/Paolini fuori tra i rimpianti con Alexandrova/Zhang: da 8-4 a 8-10 nel match tiebreak a Stoccarda

Dura un’ora e un quarto il torneo di doppio a Stoccarda per Sara Errani e Jasmine Paolini, coppia numero 2 del seeding e per questo con un bye al primo turno, battute all’esordio dalla russa Ekaterina Alexandrova e dalla cinese Zhang Shuai, che si impongono al match tiebreak per 6-2 2-6 [10-8] e affronteranno in semifinale la statunitense Nicole Melichar-Martinez e la russa Liudmila Samsonova.

Nel primo set Paolini deve fronteggiare tre palle break nel secondo game, ma le azzurre si salvano al punto decisivo. La coppia italiana va in difficoltà anche nel quarto gioco, e questa volta Errani cede la battuta a zero. Alexandrova e Zhang non concedono nulla al servizio e volano sul 5-2 non pesante, infine nell’ottavo gioco il deciding point non è amico delle azzurre e la prima frazione si chiude sul 6-2 in mezz’ora.

Nella seconda partita i primi tre game vengono vinti tutti dalla coppia in risposta, poi Errani è la prima a tenere la battuta e la coppia numero 2 del seeding allunga sul 3-1. In questo frangente sono le azzurre a non concedere nulla alle avversarie al servizio, mentre Zhang nel settimo game, al deciding point, cede nuovamente la battuta. Nell’ottavo gioco Errani tiene nuovamente la battuta e la coppia italiana restituisce il 6-2 in mezz’ora.

Nel match tiebreak Alexandrova e Zhang iniziano meglio e vanno sul 2-0, ma Errani e Paolini inanellano 6 punti consecutivi e scappano sul 6-2. La russa e la cinese accorciano fino al 4-6, ma le azzurre allungano nuovamente e girano sull'8-4. Dopo il cambio di campo, però, Alexandrova e Zhang salgono in cattedra e vincono gli ultimi 6 punti giocati, chiudendo i conti sul 10-8 in un quarto d'ora.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con Alexandrova e Zhang che vincono 57 punti contro i 54 delle azzurre, facendo la differenza soprattutto con la seconda di servizio, con la quale portano a casa il 56% degli scambi, contro il deficitario 18% della coppia italiana.