LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: la Ferrari deve attaccare sin dalle prove libere

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Abu Dhabi, assisteremo a un day-1 particolarmente importante per andare a definire gli assetti in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

La Ferrari andrà all’attacco sin da questo primo giorno di libere. La Rossa si presenta a questo fine-settimana con un ritardo in classifica dalla McLaren, capolista nella classifica dei costruttori, di 21 lunghezze. Sarà difficile riuscire a rimontare e, per questo, il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz sperano di trovare la quadra nel più breve tempo possibile per arrivare pronti quando servirà.

Sarà un week end speciale per il madrileno che, dopo quattro anni a Maranello, lascerà per accasarsi alla Williams. Sotto l’insegna del Cavallino Rampante arriverà Lewis Hamilton, che chiuderà dopo ben 12 stagioni il sodalizio con la Mercedes. Un’annata complicata per Lewis, che spera di ritrovarsi quando si vestirà di rosso. In tutto questo sarà interessante capire quale sarà il feeling di Max Verstappen, strepitoso in Qatar e già con il titolo iridato dei piloti in bacheca.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.30 italiane con la FP1, mentre la seconda sessione di prove libere inizierà alle 14.00 italiane. Buon divertimento!