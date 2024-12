F1, risultati e classifica FP1 GP Abu Dhabi 2024: Leclerc svetta, ma sarà penalizzato. Norris subito dietro

Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Yas Marina i piloti e i team hanno lavorato alacremente in cerca della messa a punto ideale sulle proprie vetture. Una pista particolare con i primi due settori veloci e il terzo particolarmente lento. Necessario, quindi, trovare il giusto compromesso dal punto di vista aerodinamico.

La Ferrari si presenta a quest’ultima tappa del campionato in seconda posizione nella classifica dei costruttori, con 21 lunghezze di ritardo dalla McLaren. La scuderia di Maranello crede ancora al titolo e ha cercato di spingere con entrambi i piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, al fine di avere informazioni sia per le qualifiche di domani che per la gara domenicale.

Una FP1 particolare per Leclerc, dal momento che sull’altra monoposto del Cavallino Rampante c’era il fratello minore Arthur. Rispettando le regole dei rookie, la Ferrari ha dato l’opportunità al più piccolo dei Leclerc di girare al volante della SF-24 di Sainz. Una situazione curiosa per i due monegaschi.

Charles ha ottenuto il miglior riscontro di questa sessione in 1:24.321, ma il monegasco subirà una penalità di 10 posizioni in griglia per la sostituzione del pacco batterie. Alle spalle di Leclerc hanno terminato Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes), rispettivamente a 0.211 e a 0.485.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP ABU DHABI F1 2024

1 Charles Leclerc Ferrari 1:24.321

2 Lando Norris McLaren +0.221

3 Lewis Hamilton Mercedes +0.485

4 George Russell Mercedes +0.844

5 Pierre Gasly Alpine +1.012

6 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.052

7 Franco Colapinto Williams +1.061

8 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.123

9 Felipe Drugovich Aston Martin +1.150

10 Sergio Perez Red Bull Racing +1.162

11 Fernando Alonso Aston Martin +1.183

12 Liam Lawson RB +1.242

13 Valtteri Bottas Kick Sauber +1.290

14 Ryo Hirakawa McLaren +1.553

15 Isack HadjarRed Bull Racing +1.556

16 Zhou Guanyu Kick Sauber +1.600

17 Ayumu Iwasa RB +1.800

18 Arthur Leclerc Ferrari +1.858

19 Jack Doohan Alpine +1.983

20 Luke Browning Williams +2.198