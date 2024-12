F1, orari di domani GP Abu Dhabi 2024: programma prove libere, tv, streaming

Siamo giunti ai nastri di partenza del weekend del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresima ed ultima tappa del Mondiale di Formula Uno 2024. Inizia, quindi, l’ultimo fine settimana della stagione della massima categoria del motorsport. Si chiude un lunghissimo viaggio durato quasi 9 mesi.

Da domani, quindi, inizieranno i lavori sul tracciato di Yas Marina, che si affaccia sul Golfo Persico. Il programma del venerdì di Abu Dhabi inizierà alle ore 10.30 italiane (le ore 13.30 locali) quindi si tornerà nuovamente in azione alle ore 14.00 per la seconda sessione di prove libere che, solitamente, è molto più indicativa della prima, dato che si disputa sotto la luce dei riflettori e nelle stesse condizioni di qualifiche e gara.

Con Max Verstappen che ha già festeggiato il suo titolo iridato, cosa dovremo aspettarci da questo weekend? L’olandese assieme a Ferrari, McLaren e Mercedes potrebbero regalarci nuovamente equilibrio e spettacolo su un tracciato che, solitamente, non regala emozioni particolari anche per un lay-out complicato.

Come seguire in tv? Il venerdì del Gran Premio di Abu Dhabi sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà vedere su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo del weekend di Yas Marina.

PROGRAMMA GP ABU DHABI 2024 – F1

Venerdì 6 dicembre

Ore 10.30-11.30 Prove libere 1

Ore 14.00-15.00 Prove libere 2

PROGRAMMA GP ABU DHABI: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport