F1, GP Abu Dhabi 2024: numeri, statistiche, curiosità. Chi non parte dalla prima fila è spacciato!

Per l’undicesima stagione consecutiva (e per la tredicesima volta negli ultimi sedici anni), il Mondiale di Formula Uno si chiude con il Gran Premio di Abu Dhabi. Raramente, però, la gara è stata decisiva per le sorti iridate. I titoli assegnati negli Emirati Arabi Uniti sono stati solo quattro (2010, 2014, 2016, 2021). È anche vero che nell’ultimo caso si sono toccati livelli iperuranici di pathos.

L’evento è giunto alla sua 16ma edizione, essendo stato istituito nel 2009. Dopodiché, non ha mai mancato l’appello del Circus. Figlio della globalizzazione della F1, il suo concepimento avvenne nel 2007. Servirono però due anni di gestazione per completare un faraonico autodromo sull’isola di Yas, situata a una trentina di chilometri da Abu Dhabi.

Questa gara è dotata di una caratteristica unica. È la sola a cominciare con la luce naturale per poi terminare in notturna. Il tramonto non è una dinamica da sottovalutare, perché l’abbassamento della temperatura dell’asfalto è sensibile. Dinamica che va inevitabilmente a influire sul rendimento degli pneumatici.

I NUMERI DI YAS MARINA

Pilota con più vittorie: Lewis HAMILTON (5)

Il britannico ha trionfato nel 2011, 2014, 2016, 2018 e 2019.

Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (5)

L’inglese è stato il più rapido nel 2009, 2012, 2016, 2018, 2019.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Yas Marina.

5 – HAMILTON Lewis (2011, 2014, 2016, 2018, 2019)

4 – VERSTAPPEN Max (2020, 2021, 2022, 2023)

1 – BOTTAS Valtteri (2017)

Piloti in attività con almeno una pole position a Yas Marina.

5 – HAMILTON Lewis (2009, 2012, 2016, 2018, 2019)

4 – VERSTAPPEN Max (2020, 2021, 2022, 2023)

1 – BOTTAS Valtteri (2017)

Piloti in attività già saliti sul podio a Yas Marina.

10 (5-4-1) – HAMILTON Lewis

6 (4-1-1) – VERSTAPPEN Max

3 (1-1-1) – BOTTAS Valtteri

3 (0-2-1) – LECLERC Charles

2 (0-2-0) – ALONSO Fernando

1 (0-0-1) – SAINZ Carlos Jr.

1 (0-0-1) – PEREZ Sergio

1 (0-0-1) – RUSSELL George

Team con più vittorie: RED BULL (7)

Il Drink Team ha primeggiato con Sebastian Vettel (2009, 2010, 2013) e Max Verstappen (2020, 2021, 2022, 2023).

Team con più pole position: RED BULL (7)

La struttura di Milton Keynes è risultata la più rapida sul giro secco con Sebastian Vettel (2010, 2011), Mark Webber (2013) e Max Verstappen (2020, 2021, 2022, 2023).

Team in griglia con vittorie a Yas Marina.

7 – Red Bull

6 – Mercedes

1 – McLaren

Team in griglia con pole position a Yas Marina.

7 – Red Bull

6 – Mercedes

2 – McLaren

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

– In 10 occasioni (66,7%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 14 occasioni (93,3%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– L’unico pilota non partito dalla prima fila ad aver vinto il Gran Premio di Abu Dhabi è Kimi Räikkönen, che nel 2012 si impose scattando dalla quarta casella.

Va tuttavia rimarcata una singolare inversione di tendenza.

– Nelle prime 6 edizioni (2009-2014), il poleman ha vinto solo 1 volta.

– Nelle ultime 9 (2015-2023), chi è scattato dalla prima casella ha sempre trionfato!

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

HAMILTON Lewis

McLaren (2011); Mercedes (2014, 2016, 2018, 2019)