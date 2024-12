Cosa serve alla Ferrari per vincere il Mondiale: le combinazioni ad Abu Dhabi

Con le prime prove libere, scattate alle 10.30 di oggi, è appena iniziato il fine settimana del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1: nella gara in programma domenica 8 dicembre la Ferrari si giocherà il titolo iridato riservato ai costruttori.

La scuderia del Cavallino Rampante si presenta, infatti, prima dell’ultima gara, con 21 punti di ritardo dalla McLaren, in testa a quota 640 contro i 619 della monoposto di Maranello. In palio ad Abu Dhabi, invece, ci saranno al massimo 44 punti, ovvero 25 per la vittoria, 18 per il secondo posto ed 1 per il giro veloce in gara.

In caso di arrivo a pari punti conterà il maggior numero di vittorie nei GP domenicali, ed al momento le scuderie sono a pari merito a quota 5 successi. Il secondo criterio, in caso di ulteriore parità, è quello del maggior numero di secondi posti nei GP domenicali, ed in questo caso la McLaren è in vantaggio per 10 a 4.

Leclerc e Sainz, dunque, dovranno recuperare 21 punti a Norris e Piastri nel caso in cui uno dei due ferraristi dovesse vincere la gara, mentre in caso di vittoria di un altro pilota le Rosse dovranno recuperare 22 lunghezze alla McLaren. Sono nel complesso 30 le combinazioni che premierebbero la Ferrari domenica.

LA FERRARI VINCE IL MONDIALE COSTRUTTORI SE…

Totalizza 44 punti (doppietta e giro veloce) e la McLaren ne fa al massimo 23 (ad esempio terzo e sesto posto)

Totalizza 43 punti (doppietta) e la McLaren ne fa al massimo 22 (ad esempio quarto e quinto posto)

Totalizza 41 punti (1° e 3° posto e giro veloce) e la McLaren ne fa al massimo 20 (ad esempio quarto e sesto posto)

Totalizza 40 punti (1° e 3° posto) e la McLaren ne fa al massimo 19 (ad esempio secondo e decimo posto)

Totalizza 38 punti (1° e 4° posto e giro veloce) e la McLaren ne fa al massimo 17 (ad esempio terzo e nono posto)

Totalizza 37 punti (1° e 4° posto) e la McLaren ne fa al massimo 16 (ad esempio terzo e decimo posto)

Totalizza 36 punti (1° e 5° posto e giro veloce) e la McLaren ne fa al massimo 15 (ad esempio terzo e 11° posto)

Totalizza 35 punti (1° e 5° posto) e la McLaren ne fa al massimo 14 (ad esempio quarto e nono posto)

Totalizza 34 punti (vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 13 (ad esempio quarto e decimo posto)

Totalizza 34 punti (non vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 12 (ad esempio quarto ed 11° posto)

Totalizza 33 punti (vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 12 (ad esempio quarto ed 11° posto)

Totalizza 33 punti (non vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 11 (ad esempio quinto e decimo posto)

Totalizza 32 punti (1° e 7° posto e giro veloce) e la McLaren ne fa al massimo 11 (ad esempio quinto e decimo posto)

Totalizza 31 punti (vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 10 (ad esempio quinto ed 11° posto)

Totalizza 31 punti (non vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 9 (ad esempio sesto e decimo posto)

Totalizza 30 punti (vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 9 (ad esempio sesto e decimo posto)

Totalizza 30 punti (non vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 8 (ad esempio settimo ed 11° posto)

Totalizza 29 punti (vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 8 (ad esempio sesto ed 11° posto)

Totalizza 29 punti (non vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 7 (ad esempio settimo e decimo posto)

Totalizza 28 punti (vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 7 (ad esempio settimo e decimo posto)

Totalizza 28 punti (non vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 6 (ad esempio ottavo ed 11° posto)

Totalizza 27 punti (vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 6 (ad esempio ottavo ed 11° posto)

Totalizza 27 punti (non vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 5 (ad esempio ottavo e decimo posto)

Totalizza 26 punti (vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 5 (ad esempio ottavo e decimo posto)

Totalizza 26 punti (non vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 4 (ad esempio ottavo ed 11° posto)

Totalizza 25 punti (vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 4 (ad esempio ottavo ed 11° posto)

Totalizza 25 punti (non vincendo la gara) e la McLaren ne fa al massimo 3 (ad esempio nono e decimo posto)

Totalizza 24 punti (ad esempio 2° e 7° posto) e la McLaren ne fa al massimo 2 (ad esempio nono ed 11° posto)

Totalizza 23 punti (ad esempio 3° e 6° posto) e la McLaren ne fa al massimo 1 (ad esempio decimo ed 11° posto)

Totalizza 22 punti (ad esempio 4° e 5° posto) e la McLaren non ne fa (ad esempio 11° e 12° posto)