Quando MotoGP e F1 oggi (13 aprile): orari gare, streaming, diretta Sky, differita TV8

Oggi domenica 13 aprile si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell’intenso fine settimana. Spazio alle gare: GP del Bahrain per quanto riguarda la F1 e GP del Qatar per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Sakhir e Lusail.

La gara della F1 è prevista alle ore 17.00, mentre per la MotoGP bisognerà sintonizzarsi alle ore 19.00. Non ci sarà dunque contemporaneità tra i due eventi e gli appassionati non saranno costretti a fare delle scelte, appena terminerà l’evento sulle quattro ruote ci si preparerà per la partenza del Motomondiale

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle gare di F1 e MotoGP (oggi domenica 13 aprile). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale scritta su OA Sport. Prevista la diretta su TV8 per la MotoGP, differita su TV8 per la F1.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

Domenica 13 aprile

14.40-14.50 MotoGP, warm-up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

16.00 Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

17.00 F1, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; differita tv su TV8 alle ore 21.30.

17.15 Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

19.00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Differita tv: TV8 alle ore 21.30.

Differita streaming: tv8.it alle ore 21.30.

MOTOGP

Diretta tv: TV8 per le gare di tutte le classi, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) per la gara della MotoGP; Sky Sport MotoGP (canale 208) per il warm-up della MotoGP e le gare di tutte le classi, per gli abbonati.

Diretta streaming: tv8.it per le gare di tutte le classi, gratis; Sky Go e NOW per tutti gli eventi di giornata, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.