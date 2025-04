F1 oggi in tv, GP Bahrain 2025: orario gara, streming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 13 aprile, andrà in scena il GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di Sakhir si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 17.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

La Ferrari va in cerca del colpo, approfittando delle circostanze. Viste le penalità in griglia alle due Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli, Charles Leclerc avrà l’opportunità di partire dalla seconda piazzola, immediatamente alle spalle della McLaren di Oscar Piastri.

Una gara che potrebbe decidersi sulla base del via, anche per come le strategie potranno essere pianificate. Ci si aspetta una corsa dura anche per il degrado delle gomme. Pertanto, la possibilità di girare con meno macchine possibili davanti è sicuramente un vantaggio.

Il GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara, a partire dalle 21.35. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP di Sakhir.

F1 TV OGGI

Domenica 13 aprile (orari italiani)

Ore 17.00 F1, Gara (57 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); dalle 21.35 la differita in chiaro su TV8 della gara.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; dalle 21.35 la differita in chiaro su TV8.it della gara.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Domenica 13 aprile

Ore 21.35-23.30 F1, Gara (57 giri) – Differita in chiaro