LIVE Developres Resovia-Conegliano, Champions League volley femminile in DIRETTA: trasferta che vale il primato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la terza giornata di Champions League di volley femminile, girone A tra le polacche del Developres Rzeszow e la Imoco Antonio Carraro Conegliano. La squadra veneta punta alla quattordicesima vittoria ma dovrà fare attenzione sul campo di una squadra da prendere con le molle come quella polacca del Developres Rzeszow. Se alla vigilia qualcuno fosse stato incaricato di disegnare la stagione perfetta per le venete difficilmente si sarebbe discostato da come poi sono andate le cose finora. Tutte vittorie, un solo tie break, al debutto nella finale di Supercoppa contro Milano, un livello di gioco che va dal solido al solidissimo e una crescita costante di intensità e qualità.

La vittoria con Milano davanti ai quasi 13 mila dell’Unipol Forum è stata la sublimazione di questo gruppo che ci ha messo da Natale a Santo Stefano a integrare due fuoriclasse del calibro di Zhu e Gabi, nomi corti, curriculum infiniti, e ha rimesso in moto una campionessa che risponde al nome di Cristina Chirichella, un po’ sottotono nell’ultima stagione, a tal punto da dover rinunciare all’avventura olimpica, lei che da due lustri non mancava mai alle chiamate in azzurro. Sono 13 le vittorie consecutive ottenute in stagione da Conegliano che si appresta ad affrontare una trasferta complicata.

Dall’altra parte della rete c’è domani, martedì 26 novembre, alle 20.30, il Developres Rzeszow che lo scorso anno chiuse al secondo posto la massima serie polacca, mentre in Champions League fu eliminato agli ottavi di finale dal Vakifbank. Il Developres, allenato dallo slovacco Michal Masek, occupa la terza posizione nella classifica della Tauron Liga, a 4 lunghezze dalla capolista Lodz. Le polacche arrivano dalla prima sconfitta subita in campionato sabato scorso proprio contro la capolista LKS Lodz, mentre in Chapions hanno iniziato col piede giusto battendo 3-1 il Maritza Plovdiv e 3-0 in trasferta il Mladost Zagabria. Decisivo, dunque, questo match ai fini della prima posizione finale nel girone che apre le porte ai quarti. L’alzatrice della squadra polacca è Katarzyna Wenerska, 31 anni, alla quarta stagione al Developres, affiancata da Karina Chmielewska, 27 anni, arrivata in estate dal Groupa Azoty Akademia Tarnow. Coppia brasiliana nel ruolo di opposta: la titolare è Sabrina De Jesus Machado, 28 anni, alla prima esperienza fuori dalla sua nazionale, arrivata dal Gerdau Minas e la riserva è Bruna Honorio, classe 1989, proveniente dal Groupa Azoty Chemik Police.

In banda una conoscenza del campionato italiano, l’olandese Marrit Jasper, in passato a Brescia e Cuneo, arrivata in estate dal campionato francese, in particolare dal Neptunes de Nantes e la polacca Monika Fedusio, 25 anni, proveniente anche lei dal Groupa Azoty Chemik Police. In panchina ci sono la cubana Elizavbeth Vicet che arriva dal campionato italiano, visto che lo scorso anno indossava la maglia di Costa Volpino in A2 e la polacca Aleksandra Dudek, prelevata in estate dall’LKS Lodz. Al centro le titolari sono Agneska Korneluk, 32 anni, un passato in Italia a Castelmaggiore e Scandicci e proveniente dal Groupa Azoty Chemik Police e Weronika Centka-Tietianec, classe 2000, alla terza stagione al Developrees. Le riserve sono Magdalena Jurczyk, 29 anni, al quarto anno a Rzeszow e Karolina Fedorek, acquistata in estate dall’Energa MKS Kalisz. Il libero è Aleksandra Szczyglowska, al quarto anno con la maglia del Developres, affiancata da Magda Kubas, arrivata lo scorso anno dal Legionowia Legionowo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida valida per la terza giornata di Champions League di volley femminile, girone A tra le polacche del Developres Rzeszow e la Imoco Antonio Carraro Conegliano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!