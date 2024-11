Volley femminile, Novara a Conegliano senza nulla da perdere nella decima di A1. Rischio Bergamo per Milano

Giornata di grandi sfide, la decima in serie A1 femminile. Conegliano-Novara, un grande classico del volley italiano nelle ultime stagioni, e Bergamo-Milano promettono spettacolo ma anche l’anticipo tra Firenze e Busto e la sfida tra Scandicci e Chieri suscitano sicuramente l’interesse degli appassionati.

Il campo principale è sicuramente quello di Villorba dove domenica alle 18.00 va in scena la sfida tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Igor Gorgonzola Novara. Le due squadre sono accomunate dalle vittorie in Coppa in settimana in Polonia: Conegliano ha faticato non poco ad avere ragione di uno scatenato Developres Rzeszow nella terza sfida del girone di Champions, mentre Novara ha vinto nettamente la sfida di andata di Cev Cup contro la capolista del campionato nazionale LKS Commercecon Lodz, ritrovando quella fiducia che rischiava di perdere in campionato. Le piemontesi, infatti, arrivano da due prove poco convincenti: la sconfitta 3-0 di Busto e la vittoria risicata e soffertissima 3-2 in casa con il fanalino di coda Talmassons. Conegliano, invece, arriva da 14 successi a fila in stagione, 10 in campionato e non si vuole assolutamente fermare.

Sempre domenica ma alle 17.00 va in scena il derby lombardo fra la rivelazione della stagione, Bergamo e la Numia Milano che deve fare i conti con probabili assenze pesanti. A quella già prevista di Pietrini, si aggiungono gli infortuni di Alessia Orro (che ha saltato la trasferta di Istanbul in Champions) e dell’opposto di riserva Marinova. Ancora problemi, dunque, per Lavarini per una prima parte di stagione all’insegna dell’emergenza. Dall’altra parte c’è Bergamo che può affrontare con tranquillità questa sfida: le orobiche occupano il settimo posto, forti di cinque successi nelle nove gare disputate e il primo obiettivo è quello di centrare l’accesso ai quarti di Coppa Italia.

Sempre domenica ma alle 16.00 il PalaWanny di Firenze ospiterà la sfida tra Savino del Bene Scandicci, che arriva dalla facile e netta vittoria sul campo delle polacche del Bielso-Biala nella terza sfida del girone di Champions, e Reale Mutuia Fenera Chieri che è reduce dalla facile vittoria interna contro le finlandesi del Kangasala, nella gara di andata degli ottavi di Challenge Cup. Scandicci ospita la terza posizione in classifica, Chieri la quinta con 4 punti e una partita in più disputata ma le piemontesi arrivano dalla convincente vittoria con Vallefoglia in campionato e sono avversario temibile per le favorite toscane che, in campionato, devono fare i conti con la penuria di italiane e ormai fanno affidamento su Mingardi nel ruolo di martello ricevitore.

Nell’anticipo di sabato sera alle 20.30 la squadra del momento, il sempre più sorprendente Eurotek Busto Arsizio, quattro vittorie nelle ultime cinque partite disputate che hanno fruttato il sesto posto in classifica, ospita Il Bisonte Firenze la cui stagione sembrava pronta a decollare e che invece deve fare i conti con ben tre sconfitte nelle ultime quattro gare disputate ma soprattutto la brutta battuta d’arresto di domenica scorsa in casa con Perugia. Lombarde favorite ma da una Firenze ferita ci si può aspettare di tutto.

Punti pesanti a cavallo della zona playoff si distribuiscono a Pesaro dove la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, quattro sconfitte nelle ultime cinque gare ma comunque ottava in classifica, ospita la Wash4Green Pinerolo, forse la squadra più deludente di questo primo scorcio di stagione, che segue le marchigiane a 2 punti in classifica al nono posto. Si gioca domenica alle 17.00.

Due le sfide salvezza in programma sempre domenica alle 17.00. Arriva da due vittorie consecutive che l’hanno fatta risalire all’11mo posto, la Bartoccini Mc-Ricambi Perugia che ospita la Smi Roma che sabato ha messo in difficoltà a più riprese Scandicci non raccogliendo punti e che condivide l’ultima posizione con Cuneo ma che mercoledì ha ottenuta una bella iniziazione di fiducia espugnando con un sofferto ma meritato 3-1 il campo del Levski Sofia nella gara di andata degli ottavi di Challenge Cup. Chi perde rischia di trovarsi nei guai.

Stessa cosa nella sfida tra Talmassons e Honda Olivero Cuneo. Sia le friulane che le piemontesi hanno ottenuto finora un solo successo in campionato e dunque vanno a caccia del secondo sigillo che le faccia salire in classifica visto che la squadra di casa è penultima con 5 punti, quella ospite ultima con 4. Partita che sfugge ad ogni pronostico.