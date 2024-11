Volley femminile, Conegliano vince a Resovia: Haak e Lubian superbe, terzo sigillo in Champions League

Conegliano ha sconfitto il Developres Resovia per 3-1 (30-28; 25-22; 23-25; 25-15) e ha infilato la terza vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League 2024-2025 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa si sono imposte in trasferta, espugnando il sempre caldo Podpromie e riuscendo ad avere la meglio in quello che era un vero e proprio scontro diretto contro la quotata compagine polacca.

Le Campionesse d’Italia si sono così issate in solitaria in testa al gruppo A con tre successi e nove punti, davanti al Resovia (due successi, sei punti): si tratta di un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea, riservata alle prime classificate dei cinque gironi (le seconde e la miglior terza disputeranno un playoff). L’Imoco tornerà in campo il prossimo 10 dicembre per ospitare il Maritza Plovdiv tra le mura amiche del PalaVerde di Treviso.

Conegliano si è resa protagonista di una superba rimonta da 16-11 e 19-16 nel primo parziale, non è poi riuscita a concretizzare cinque set-point (28-28) prima che i muri di Lubian e Gabi chiudessero i conti. Le Pantere hanno subito guadagnato quattro lunghezze di margine nella seconda frazione (9-5 e 13-9), hanno allungato sul 18-13, hanno contenuto un tentativo di recupero delle padrone di casa (18-17) e poi hanno piazzato l’affondo risolutore.

Il Resovia puntava a prolungare a prolungare la partita e si è issato sul 17-13 nel terzo parziale, ma ancora una volta la corazzata veneta ha saputo rientrare e operare il sorpasso (21-20). Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno iniziato un nuovo braccio di ferro con le padrone di casa, ma sul 23-23 non sono riuscite a piazzare il colpo risolutore e le polacche sono riuscite nel proprio intento. Nel quarto set, però, le ospiti sono tornate a mostrare i muscoli e hanno agevolmente chiuso i conti.

Prova di carattere da parte dell’opposto Isabelle Haak, autrice di 28 punti (3 muri, 47% in attacco) sotto la regia di Joanna Wolosz. La schiacciatrice Zhu Ting è andata a referto con dieci punti affiancata da Gabi (8 punti, subentrata a Martyna Lukasik dopo i primi due set), ma a meritare il massimo risalto sono state le centrali Marina Lubian (13 punti, 6 muri) e Sarah Fahr (10 punti), oltre al libero Monica De Gennaro (57% in ricezione). Al Developres non sono bastate Sabrina De Jesus Machado (21) e Agnieszka Korneluk (18) e Monika Fedusio (14).