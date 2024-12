F1 oggi in tv, GP Abu Dhabi 2024: orari prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 6 dicembre, andrà in scena la prima giornata del week end del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Yas Marina, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti, per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale su un tracciato dalle caratteristiche particolari.

Un layout che nel corso del tempo ha subìto non poche modifiche al fine di agevolare le manovre di sorpasso. Una pista in cui i primi due settori sono abbastanza veloci, con un tratto rettilineo nel t-2 piuttosto importante. Nel terzo settore, invece, con tante curve a 90° che richiederanno una grande trazione in uscita. Non sarà semplice trovare la messa a punto ideale.

La Ferrari vuol iniziare con il piglio giusto, arrivando a questo fine-settimana con 21 lunghezze di ritardo dalla McLaren nella classifica costruttori. Costruire un primo giorno di livello in termini di set-up sarà fondamentale per poi avere delle buone risposte nelle qualifiche di domani e nella gara domenicale.

La prima giornata del week end del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non daranno copertura in chiaro di FP1 e di FP2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

F1 GP ABU DHABI 2024 OGGI

Venerdì 6 dicembre (orari italiani)

Ore 10.30-11.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 14.00-15.00 F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP ABU DHABI F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) copertura dell’intero programma del day-1.

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Venerdì 6 dicembre

Le due sessioni di prove libere non saranno trasmesse in chiaro.