Charles Leclerc carico: “Un 2024 senza rimpianti, darò tutto per conquistare il titolo dei costruttori”

Sarà un fine settimana particolare per Charles Leclerc. Nell’ultimo weekend del Mondiale 2024 di F1 ad Abu Dhabi Charles condividerà il primo turno di prove libere con suo fratello Arthur. Quest’ultimo avrà così l’occasione di salire sulla SF-24 e di girare sulla pista dove si deciderà il campionato dei costruttori. Charles e Arthur diventano così la prima coppia di piloti-fratelli a partecipare assieme a una sessione di prove in F1.

Il giovane Leclerc salirà sulla Rossa al posto dello spagnolo Carlos Sainz che sta per concludere la sua avventura con la scuderia di Maranello per approdare in Williams nel 2025 e avendo l’opportunità di girare con la vettura di Grove sin dai test del 10 dicembre.

Charles, da questo punto di vista, vorrà regalare il titolo dei marchi al Cavallino Rampante e nello stesso tempo prendersi la piazza d’onore nella graduatoria dei piloti. La Ferrari dista 21 punti dalla McLaren, mentre Leclerc è a -8 da Lando Norris. “È l’unica stagione in F1 dove non ho rimpianti. Dopo il GP del Canada abbiamo fatto tanta fatica, dovendo sondare assetti estremi con la vettura per trovare qualcosa. Senza questo, però, non saremmo a livello di oggi. Quindi, è stata una stagione estremamente positiva come esecuzione, mentre dal punto di vista della performance nella prima parte è stata un po’ più difficile“, ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport il monegasco.

Un Leclerc che, a conti fatti, è stato il pilota a fare più punti in classifica dalla pausa estiva: “Nella seconda parte del campionato, grazie al grandissimo lavoro fatto in fabbrica, siamo stati molto competitivi e abbiamo fatto più punti degli altri. Adesso puntiamo al titolo costruttori“, ha concluso il ferrarista.