F1, Max Verstappen: “La macchina non è stata semplice da guidare, positivo che abbiamo superato i problemi”

Max Verstappen si è già laureato Campione del Mondo per la quarta volta consecutiva e sta chiudendo nella maniera migliore possibile la stagione: l’olandese della Red Bull ha vinto alla grande anche il Gran Premio del Qatar a Lusail e ad Abu Dhabi cerca la chiusura migliore di un’altra annata fantastica che l’ha portato a un altro titolo.

Queste le sue dichiarazioni alla vigilia dell’ultimo Gran Premio del 2024 in conferenza stampa: “La pista di Abu Dhabi è un po’ diversa, ma il risultato della scorsa settimana dimostra che anche quando le cose non vanno bene, c’è sempre la possibilità di dare una svolta alle cose e di diventare più veloci. All’inizio in Qatar non eravamo molto veloci, poi dopo le qualifiche del sabato ci siamo ritrovati in lotta, quindi significa che la macchina aveva più prestazioni rispetto a quello che pensavamo. Bello vedere che le cose sono cambiate durante l’anno e ora sono qui rilassato cercando di capire quello che può essere lo sviluppo della macchina per l’anno prossimo. Sarebbe positivo andare all’inverno con un’altra vittoria, ma non è una cosa che ci cambia la vita”.

Sul GP d’Olanda che uscirà dal calendario dopo il 2028: “Dispiace che il Gran Premio d’Olanda uscirà dal calendario dopo il 2028, ma sono contento del lavoro che hanno fatto. A Zandvoort hanno organizzato eventi che meritano un grande rispetto e sono contento di avere avuto un ruolo in tutto ciò, penso che possiamo essere contenti del lavoro svolto in questi anni“.

Sulla penalità ottenuta nel giro di rientro: “Ho cercato di spigare il mio punto di vista, eravamo tutti in un giro lento e non ho fatto impeding a nessuno. È quello che ho provato a dire e non so come siano arrivati a quella conclusione. Per me è stato molto deludente. Non voglio discutere e mettermi a litigare con qualcuno per un giro rovinato, soprattutto a fine stagione. ma fin da subito ho capito che non saremmo andati da nessuna parte…”

Sulle difficoltà della macchina dopo gli aggiornamenti: “La nostra macchina dall’inizio non è stata facile da guidare, con gli aggiornamenti lo è stata ancora di più. E quando gli altri si avvicinano ogni dettaglio può fare la differenza. Non posso giudicare perché le cose siano andate in un certo modo per Perez, ma posso dire che la macchina è stata difficile da guidare e questo vale anche per lui. Vi dico che è un grande uomo squadra, andiamo d’accordo e quando vedo e vediamo che fatica ha il supporto di tutti”.

Un bilancio generale di questa stagione: “Fiero del titolo, ma anche di come pilota e team siamo venuti a capo dei problemi e di comprenderli per avere grandi risultati a fine anno. La gara in Brasile, poi, ha dato tante emozioni. Ne vado orgoglioso“.