F1, Lewis Hamilton: “Difficile descrivere le emozioni per l’ultima gara in Mercedes”

The last dance. Lewis Hamilton disputerà questo fine settimana l’ultima gara della carriera con la Mercedes. Il britannico chiuderà la sua straordinaria esperienza con la scuderia tedesca al GP di Abu Dhabi, appuntamento finale del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena sul tracciato di Yas Marina. Per lui a partire da lunedì si spalancheranno le porte della Ferrari, dove correrà nel 2025 a fianco di Charles Leclerc.

La leggenda britannica ha svelato le sue sanzioni in occasione della classica conferenza stampa di presentazione della corsa, allestita durante il cosiddetto media day del giovedì: “Sono piuttosto calmo al momento, è l’ultimo GP con la Mercedes – ha detto Hamilton nelle parole riportate da Sky Sport – Mi sento positivo ed entusiasta per poter dare tutto. Difficile descrivere le emozioni, ma sono fiero di quello che abbiamo ottenuto e sono orgoglioso di questo team”

Il nativo di Stevenage ha poi riportato alla memoria i suoi ricordi migliori: “I sorrisi di quando abbiamo vinto, come la prima volta nel 2014 in Australia. Ricordo un ingegnere che piangeva e non lo dimenticherò. Sono grato a tutti quelli che hanno lavorato in pista e in fabbrica per supportarmi sin dal primo giorno. Rispetto all’addio alla McLaren? Non ricordo granché se non l’incontro con Lauda. A livello emotivo è diverso, più emozionante perché faccio parte da 12 anni della Mercedes”

Hamilton ha aggiunto: “C’è voluto tempo per accettare la scelta. È stato un anno emozionante e forse non sono stato sempre bravo a gestirlo. E’ stato uno degli anni peggiori e devo cercare di fare meglio. Ma ricorderò solo dei bei momenti, le persone con cui sono stato a contatto. I momenti belli e brutti con tutti loro sono stati un viaggio ricco di emozioni”.

Non poteva mancare infine un pensiero su quello che sarà il futuro a Maranello: “Non voglio paragonarmi a Schumacher o alla sfida si superare quello che ha fatto lui oppure ai titoli, non è una cosa a cui sto pensando. Sono concentrato sul finale di stagione con Mercedes. Non so cosa mi attende, è una grossa incognita ma c’è anche grande entusiasmo. Ma non so che altro dire per ora“.