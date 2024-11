Sport in tv oggi (venerdì 15 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 15 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Motomondiale in primo piano. Ultimo week end del campionato a Barcellona, in una sede diversa da quella originaria. La tempesta DANA ha avuto e sta avendo delle conseguenze di non poco conto in territorio iberico e farne le spese è stata in particolare la città di Valencia. Per questo si è dovuto cambiare lo schedule in calendario. Il duello in MotoGP tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin sarà tra i temi del fine-settmana.

Oltre a questo fari puntati sulle ATP Finals di Torino con i match che concluderanno il gruppo “John Newcombe“, con in lizza per la qualificazione alle semifinali tutti e quattro i tennisti, ovvero il tedesco Alexander Zverev, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev. Da menzionare anche il doppio italiano formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori che dovrà dare tutto per battere Arevalo/Pavic e proseguire nell’avventura a Torino. In serata l’Eurolega di basket monopolizzerà l’attenzione con gli impegni di Olimpia Milano e di Virtus Bologna, non dimenticando anche i campionati italiani di nuoto in vasca corta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 15 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 15 novembre

09.00 Judo, Europei 2024 U23: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Moto3, GP Barcellona 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Barcellona 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Tennis, BJK Cup 2024: Spagna vs Polonia – Diretta tv su SuperTennis; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

10.30 Nuoto, Assoluti invernali vasca corta 2024: seconda giornata (batterie) – Nessuna copertura tv/streaming.

10.45 MotoGP, GP Barcellona 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.30 Tennis, ATP Finals 2024: R. Bopanna / M. Ebden vs K.Krawietz / T. Puetz – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

13.15 Moto3, GP Barcellona 2024: pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Tennis, ATP Finals 2024: C. Alcaraz vs A. Zverev – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

14.00 Pattinaggio, GP Finlandia Trophy 2024: short program individuale uomini – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.05 Moto2, GP Barcellona 2024: pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 MotoGP, GP Barcellona 2024: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Calcio, amichevole: Italia U21 vs Francia U21 – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

16.25 Pattinaggio, GP Finlandia Trophy 2024: short program individuale donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. Differita in tv e in streaming su RaiSport HD/RaiPlay dalle 20.30.

17.00 Tennis, BJK Cup 2024: Germania vs Gran Bretagna – Diretta tv su SuperTennis; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

18.00 Pattinaggio, GP Finlandia Trophy 2024: short program coppie – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. Differita in tv e in streaming su RaiSport HD/RaiPlay dalle 22.00.

18.00 Tennis, ATP Finals 2024: S. Bolelli / A. Vavassori vs M. Arevalo / M. Pavic – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

18.10 Nuoto, Assoluti invernali vasca corta 2024: seconda giornata (finali) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

19.00 Golf, Bermuda Championship: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris vs Fenerbahce – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Rugby, Serie A: Emilia vs Colorno – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Calcio, Serie C: Caldiero Terme vs Lumezzane – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Vis Pesaro vs Ascoli – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Catania vs Trapani – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Foggia vs Casertana – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Tennis, ATP Finals 2024: C. Ruud vs A. Rublev – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20.30 Basket, Eurolega: Barcellona vs Paris – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Partizan vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna vs Panathinaikos – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.