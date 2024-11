LIVE Alcaraz-Zverev, ATP Finals 2024 in DIRETTA: lo spagnolo deve vincere, ma basterà?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev, partita valevole per la terza giornata del gruppo John Newcombe delle Nitto ATP Finals 2024. Sfida di altissimo livello tra Zverev e Alcaraz: il numero 2 ed il 3 del mondo si affrontano in una partita decisiva per la qualificazione alle semifinali.

Il pluricampione Slam si presenta a questo match dopo la clamorosa sconfitta all’esordio con Caper Ruud e la parziale rivincita con Andrey Rublev. Nonostante il successo ottenuto contro il russo, quest’oggi Alcaraz è spalle al muro: lo spagnolo è costretto a vincere per mantenere vivo il sogno qualificazione. In caso di vittoria l’iberico rientrerebbe prepotentemente in corsa per un posto in semifinale ma dovrebbe comunque attendere l’esito del match serale tra Rublev e Ruud.

Situazione apparentemente più agevole per Zverev: al tedesco basta vincere un set per strappare il pass per le semifinali. Il due volte vincitore delle Finals è ancora imbattuto in quest’edizione in cui ha sconfitto prima Rublev con un doppio 6-4 e poi Ruud per 7-6, 6-3.

Tanti punti di domanda accompagnano Alcaraz a questo incontro. Oltre alla poca confidenza con il cemento indoor che lo ha destabilizzato nelle ultime uscite su questa superficie, c’è molta curiosità per scoprire le condizioni fisiche dello spagnolo. Ad inizio settimana l’iberico è stato vittima di un virus influenzale che quasi l’ha portato al ritiro prima della partita con Rublev.

Zverev ed Alcaraz si sono affrontati tre volte in questa stagione (2-1 per lo spagnolo) e dieci in carriera (5-5). Anche lo scorso anno i due si sfidarono nella fase a gironi delle Nitto ATP Finals: in quell’occasione si impose il tedesco per 6-7, 6-3, 6-4 dopo 2 ore e 34 minuti d’incontro.

La partita tra Zverev ed Alcaraz è la seconda in programma nella sessione diurna e non inizierà prima delle 14.00.