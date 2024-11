LIVE Partizan Belgrado-Milano, Eurolega basket in DIRETTA: in Serbia è già un’ultima spiaggia?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Partizan Belgrado-Olimpia Milano, decima giornata dell’Eurolega di basket 2024! E’ una sfida importantissima per i meneghini se vogliono evitare di scivolare ulteriormente in fondo alla classifica in una competizione continentale dal livello altissimo.

L’EA7 Emporio Armani prova a rialzare la testa dopo la sconfitta subita all’overtime martedì sera contro l’Alba Berlino (105-101), dopo aver condotto per 38′ toccando anche il massimo vantaggio a +13 e dove non sono bastati i 28 punti di Nikola Mirotic ed i 23 punti di un altrettanto mai domo Zach LeDay per contrastare la serata magica del duo tutto azzurro composto da Gabriele Procida (29 punti) e Matteo Spagnolo (20 punti e 9 assist). 3-6 è il record dei campioni d’Italia, che non possono permettersi altri passi falsi se vogliono rimanere nella parte della classifica che conta.

Anche il Partizan Belgrado grida vendetta dopo il ko interno di mercoledì sera contro il Barcellona (79-87) dell’ex Kevin Punter che ha allungato la striscia negativa dei bianconeri – l’ultimo successo risale infatti al 17 ottobre contro il Maccabi Tel Aviv (79-91). Serviranno sicuramente i punti pesanti di Carlik Jones e le fiammate di Gabriel ‘Iffe’ Lundberg, con Tyrique Jones che proverà a mostrare il fisico sotto il ferro per trascinare la squadra di coach Obradovic al terzo sigillo stagionale (2-7 il bilancio finora dei balcanici).

Palla a due che verrà alzata alla Belgrade Arena a Belgrado (Serbia) alle ore 20:30, in un clima che sarà infuocato come oramai ci ha abituato l’arena della Capitale serba. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Partizan Belgrado-Olimpia Milano!