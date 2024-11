LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta in DIRETTA: che sfide tra i velocisti! Benedetta Pilato e Martinenghi al via nei 50 rana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2024 in vasca corta. Alla piscina Comunale di Riccione gli atleti azzurri affrontano la prima grande manifestazione nazionale dopo i Giochi olimpici di Parigi, tappa di avvicinamento fondamentale ai Campionati del Mondo in corta di Budapest in programma dal 10 al 15 dicembre. A Budapest non ci sarà Gregorio Paltrinieri e, a quanto pare, non ci sarà anche Thomas Ceccon che non è iscritto ai Campionati Italiani di Riccione che serviranno a completare la rosa della squadra azzurra da inviare alla Duna Arena dal 10 al 15 dicembre prossimi.

Il pass per il Mondiale è già in tasca a Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Gregorio Paltrinieri, Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Manuel Frigo, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Benedetta Pilato, Simona Quadarella, Alberto Razzetti e Luca De Tullio, 10 uomini e due donne ma si attende qualche risultato di buon livello che aumenti sensibilmente il contingente azzurro al Mondiale, visto e considerato che due medaglisti di Parigi, Thomas Ceccon (forse) e Gregorio Paltrinieri non saranno al via della rassegna iridata. Alcuni dei già qualificati sono comunque al via delle loro gare, in particolare Benedetta Pilato, i velocisti, Simona Quadarella, mentre in particolare Alberto Razzetti non risulta iscritto a nessuna delle gare dei misti (dove è stato grande protagonista in Coppa del Mondo e si preannuncia tra i favoriti anche ai Mondiali) e si concentrerà su competizioni per lui inusuali come i 200 stile libero o i 50 e 100 farfalla.

Si parte con i 100 farfalla donne, una delle specialità dove il movimento italiano sta soffrendo maggiormente. A darsi battaglia ancora una volta le veterane Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo con Costanza Cocconcelli che cercherà di confermarsi numero uno come fu lo scorso anno. Bella sfida quella sui 200 farfalla uomini con il bronzo olimpico di Tokyo Federico Burdisso che prova a risollevarsi dopo un paio di stagioni difficili opposto a Giacomo Carini che il suo lo riesce a fare sempre: in palio il secondo posto assieme a Razzetti per Budapest ma serve un tempo di qualità. Altra specialità in sofferenza, quella dei 100 dorso donne dove Sara Curtis proverà a dare una scossa Erika Gaetani cercherà un difficile pass iridato. Bella sfida ancora tra Mora, Bacico e Lamberti nei 50 dorso uomini: in questo caso potrebbero esserci ben due biglietti per Budapest a disposizione.

C’è Sara Franceschi al via e c’è tanta curiosità per rivedere in gara Ilaria Cusinato nei 400 misti donne che potrebbero regalare qualche emozione, mentre nei 400 misti uomini l’assenza di Razzetti, già qualificato, fa scendere un po’ il livello anche se ci ci proveranno Pier Andrea Matteazzi e il giovane Emanuele Potenza ad infiammare la gara. Nei 100 stile libero donne si preannuncia una delle sfide più interessanti della manifestazione con Chiara Tarantino, Sofia Morini, Sara Curtis, Emma Virginia Menicucci e Costanza Cocconcelli a giocarsi un posto per la gara individuale e la staffetta veloce a Budapest. Stessa ampiezza di partecipazione ad alto livello per i 100 stile libero uomini con Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Paolo Conte Bonin, Lorenzo Zazzeri, Carlos D’Ambrosio, Manuel Frigo a darsi battaglia consapevoli che gran parte di loro hanno già il pass per Budapest e dunque puro divertimento e spettacolo assicurato.

Nei 50 rana donne la Benedetta Pilato vista ieri può stupire ancora di più. Attenzione a Lisa Angiolini e Arianna Castiglioni che potrebbero ingaggiare un bel duello con vista su Budapest. Nei 50 rana uomini sarà in gara Nicolò Martinenghi dopo la rinuncia di ieri con la voglia di vincere ma se la vedrà con un paio di avversari, Simone Cerasuolo e Ludovico Viberti in forma e motivati a prendersi il posto per i Mondiali. Si chiude con gli 800 stile libero uomini con i fari puntati su Luca De Tullio e gli 800 stile libero donne che saranno un test per la condizione attuale di Simona Quadarella.

Si comincia alle 10.30 con la sessione mattutina dedicata alle batterie e alle serie più lente, mentre quella pomeridiana con finali e serie veloci è in programma alle 18.10.