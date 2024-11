LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos, Eurolega basket in DIRETTA: serve una reazione d’orgoglio contro i Campioni d’Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di decimo turno di Eurolega 2024-2025 tra Virtus Segafredo Bologna e Panathinaikos. In una Unipol Arena esaurita in ogni ordine di posti arrivano i Campioni d’Europa in carica.

Sfida che strizza l’occhio al vocabolo “difficilissima”, quella ai verdi di Grecia, ma sulla quale l’occhio degli infortuni vigila in maniera chiara ed evidente. Il lato sfortunato, stavolta, è quello del Panathinaikos, che ha sicuramente out Lorenzo Brown, Kostas Antetokounmpo e Marius Grigonis. Non solo: è in dubbio anche Kostas Sloukas, per il quale sarà game time decision.

Motivi, insomma, per sperare per le V nere, che hanno bisogno di cominciare a invertire una tendenza da 2-7 in stagione, un ritmo che a tutto porta meno che quantomeno ai play-in. I bianconeri hanno vissuto una buonissima prima metà di gara a Madrid, poi il Real è diventato di altra categoria nel suo continuo dilemma tra mura amiche e non. Si è intanto risolta la questione di Devontae Cacok: il centro non fa più parte della squadra. E questo dovrebbe aiutare anche a definire le mosse future con più tranquillità.

Queste le dichiarazioni della vigilia di Luca Banchi: “L’arrivo dei campioni in carica del Panathinaikos impone un ulteriore sforzo, per portare il nostro rendimento al livello di una squadra già capace di esprimere tutto il proprio potenziale. Sarà nostro compito dettare i ritmi di gara, cominciando da una difesa solida ed attenta, che dia impulso ad una partita di alto livello. Un aspetto determinante sarà anche quanto sapremo esprimere in termini di qualità e continuità, meritandoci il sostegno del nostro pubblico che avrà un ruolo determinante nello spingere la nostra squadra a centrare l’impresa“.

La palla a due tra Virtus Bologna e Panathinaikos verrà alzata alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!