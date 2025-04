Volley, Civitanova completa il ribaltone da urlo! Finale scudetto surreale, Perugia crolla in gara-5

Civitanova ha compiuto il ribaltone totale, completando una rimonta ai limiti dell’inverosimile e già consegnata alla storia della pallavolo. La Lube aveva perso le prime due partite della semifinale scudetto di volley maschile contro Perugia e in gara-3 si è trovata sotto per 13-14 nel tie-break. I cucinieri hanno annullato quel match-point, hanno vinto l’incontro in trasferta, hanno poi dominato gara-4 di fronte al proprio pubblico e questa sera sono andati a espugnare nuovamente il PalaBarton.

Gli uomini di coach Giampaolo Medei hanno sconfitto i Block Devils per 3-1 (27-29; 25-19; 25-17; 25-22) nella bella di spareggio, hanno chiuso la serie per 3-2 e si sono così qualificati all’atto conclusivo: i biancorossi hanno detronizzato i Campioni d’Italia e ora contenderanno il tricolore a Trento in un confronto al meglio delle cinque partite. Gli uomini di coach Angelo Lorenzetti escono con le ossa rotte e ora dovranno contendere a Piacenza un pass per la prossima edizione della Champions League, per poi andare a disputare la Final Four della massima competizione continentale nel weekend del 16-18 maggio.

Civitanova andrà a caccia dell’ottavo scudetto della propria storia (l’ultimo nel 2022) e proverà ad alzare al cielo un nuovo trofeo dopo aver conquistato la Coppa Italia qualche mese fa. La Lube torna a giocarsi il tricolore dopo un paio di anni fa e arriva alla finale da terza forza della regular season, provando a sovvertire il pronostico della vigilia contro la testa di serie numero 1 del tabellone. Stasera Perugia ha prevalso ai vantaggi nel primo set, ma poi gli ospiti hanno messo la freccia: dominio totale nel secondo e nel terzo parziale, poi lotta punto a punto nella quarta frazione prima delle magie di Mattia Bottolo al servizio in un finale al cardiopalma.

Prestazione sopra le righe da parte dello schiacciatore Mattia Bottolo (16 punti, 7 ace!) affiancato di banda da Aleksandar Nikolov (16), 18 marcature per l’opposto Adis Lagumdzija (4 ace) sotto la regia di Mattia Boninante. In grande spolvero anche il centrale Giovanni Maria Gargiulo (11 punti, 2 muri) spalleggiato in reparto da Barthelemy Chinenyeze (6), grande prova da parte del libero Francesco Bisotto. A Perugia, guidato dal palleggiatore Simone Giannelli, non sono bastati gli attaccanti Wassim Ben Tara (15 punti), Yuki Ishikawa (13) e Kamil Semeniuk (7).