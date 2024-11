LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Bagnaia deve attaccare sin dalle prove libere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire il venerdì del Montmeló in tv/streaming – La presentazione del GP di Barcellona – Numeri e statistiche GP di Barcellona

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dell’ultimo week end del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito del Montmeló (Barcellona), assisteremo a un day-1 piuttosto intenso, dal momento che i piloti e le squadre dovranno lavorare alacremente per trovare l’assetto giusto sulla propria moto su una pista particolarmente tecnica e impegnativa.

Una sede diversa da quella originaria. Le conseguenze della tempesta DANA sulla Spagna sono state importanti e pagare il prezzo in maniera tragica è stata la città di Valencia, dove avrebbe dovuto tenersi l’ultimo appuntamento del campionato. Le inondazioni hanno stravolto la vita di tanti e anche la struttura del circuito Ricardo Tormo ha avuto dei danni considerevoli. Per questa ragione non si è potuto fare altro che cambiare il programma del calendario.

Fari puntati sul duello nella classe regina tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Lo spagnolo, al comando della classifica iridata, ha un vantaggio di 24 punti su Pecco e potrà permettersi una gestione oculata per conquistare il suo primo titolo nella massima cilindrata. Il piemontese, dal canto suo, darà tutto quello che far rovinare la festa al suo rivale. Già da quest’oggi si comprenderanno gli equilibri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dell’ultimo week end del Mondiale 2024 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la sessione di prove libere dalle 10.45, mentre le pre-qualifiche inizieranno dalle 15.00. Buon divertimento!