Sport in tv oggi (giovedì 24 aprile): orari e programma completo. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 24 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio al Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid: si giocherà il primo turno del torneo di tennis sulla terra rossa spagnola, scenderanno in campo anche Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Lucia Bronzetti.

Proseguono gli Europei di judo e il Tour of the Alps per gli appassionati di ciclismo, mentre in serata Perugia e Civitanova si affronteranno nella gara-5 della semifinale scudetto di volley maschile. Da seguire anche la Coppa del Mondo di pentathlon, i tornei di golf della settimana, l’Eurolega di basket e i Mondiali di snooker.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 24 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 24 aprile

02.00 GOLF (DP World Tour) – Hainan Classic, primo giro (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Semifinali femminili a Budapest (diretta streaming su UIPM Tv)

10.30 JUDO (Europei) – Fasi eliminatorie: 57 kg e 63 kg femminile, 73 kg maschile (diretta streaming su Judo Tv)

10.50 CICLISMO – Tour of the Alps, quarta tappa: Sillian-Obertilliach (diretta tv su Eurosport 2 e RaiSportHD dalle ore 13.35; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.35)

11.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Madrid, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 21.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Bellucci-Dzumhur (ore 11.00), Darderi-Halys (secondo match dalle ore 11.00), Sonego-Kecmanovic (secondo match dalle ore 11.00), Arnaldi-Coric (terzo match dalle ore 11.00)

11.00 TENNIS – WTA 1000 Madrid, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 21.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Bronzetti-Keys (quarto match dalle ore 11.00)



12.00 VELA – Semaine Olympique Française (non è prevista diretta tv/streaming)

13.25 CICLISMO – Vuelta Asturie, prima tappa: Oviedo-Llanes (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 SNOOKER – Mondiali, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Zurich Classic of New Orleans, primo giro (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 21.00; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 21.00)

16.00 JUDO (Europei) – Final Block: 57 kg e 63 kg femminile, 73 kg maschile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Judo Tv)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Leganes-Girona, Osasuna-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

19.30 SNOOKER – Mondiali, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.30 PALLANUOTO (Euro Cup, semifinale di ritorno) – Sabadell-Pro Recco (diretta streaming su European Aquatics)

19.45 BASKET (Eurolega, quarti di finale) – Gara-2: Fenerbahce Istanbul-Parigi (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega, quarti di finale) – Gara-2: Panathinaikos-Anadolu Efes Istanbul (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 21.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY (Superlega, semifinale scudetto) – Gara-5: Perugia-Civitanova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN)

21.00 CALCIO (Coppa Italia, semifinale di ritorno) – Bologna-Empoli (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Atletico Madrid-Rayo Vallecano, Betis Siviglia-Valladolid (diretta streaming su DAZN)

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.50

LA DIRETTA LIVE DI BELLUCCI-DZUMHUR DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI JUDO DALLE 10.30 E DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-KECMANOVIC (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CORIC (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI GARA-5 TRA PERUGIA E CIVITANOVA