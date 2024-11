Sport in tv oggi (mercoledì 20 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 20 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia disputerà la finale della Billie Jean King Cup: Jasmine Paolini e compagne scenderanno in campo a Malaga per cercare di alzare al cielo il massimo trofeo per Nazionali femminili di tennis. Proseguono gli Europei di curling con tre partite per l’Italia e si disputerà anche il quarto di finale della Coppa Davis tra Germania e Canada.

Ricca serata internazionale per gli sport di squadra: Monza e Milano saranno impegnate nella Champions League di volley maschile, Trento giocherà in CEV Cup, mentre Civitanova si cimenterà con la Challenge Cup; la Virtus Bologna giocherà nell’Eurolega di basket; la Roma scenderà in campo per la Champions League di calcio femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 20 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 20 novembre

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – China Masters 3 (diretta streaming su BWF World Tour)

08.00 CURLING (Europei maschili) – Cinque partite: Italia-Norvegia, Austria-Cechia, Scozia-Germania, Olanda-Svizzera, Inghilterra-Svezia (diretta streaming su The Curling Channel)

12.00 TENNIS – Coppa Davis, quarti di finale: Germania-Canada (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.00; diretta tv su Sky Sport Tennis e RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW SuperTenniX)

13.00 CURLING (Europei femminili) – Italia-Scozia (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, The Curling Channel)

13.00 CURLING (Europei femminili) – Quattro partite: Svizzera-Ungheria, Danimarca-Estonia, Svezia-Turchia, Lituania-Norvegia (diretta streaming su The Curling Channel)

14.00 SNOOKER – UK Championship, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

17.00 TENNIS – Billie Jean King Cup, finale: Italia-Slovacchia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

17.00 VOLLEY (Champions League) – Fenerbahce Istanbul-Monza (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv)

18.00 CURLING (Europei maschili) – Italia-Germania (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, The Curling Channel)

18.00 CURLING (Europei maschili) – Quattro partite: Svezia-Olanda, Cechia-Scozia, Inghilterra-Austria, Norvegia-Svizzera (diretta streaming su The Curling Channel)

18.00 VOLLEY (Champions League) – Tirol Innsbruck-Milano (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Twente-Real Madrid, Wolfsburg-Galatasaray (diretta streaming su DAZN)

19.30 PALLAMANO (Serie A) – Camerano-Chiaravalle (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Valencia-Venezia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Trieste-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Serie A brasiliana) – Bragantino-San Paolo (diretta streaming su Como Tv)

20.30 VOLLEY (CEV Cup, ritorno 16mi di finale) – Trento-Arcada Galati (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 VOLLEY (Challenge Cup, ritorno 16mi di finale) – Civitanova-Karlovarsko (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 BASKET (Eurolega) – Virtus Bologna-Fenerbahce Istanbul (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Campobasso-Uni Girona (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Sassari-Mechelen (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Chelsea-Celtic Glasgow (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Lione-Roma (diretta streaming su DAZN)

22.00 CALCIO (Serie A brasiliana) – Bahia-Palmeiras (diretta streaming su Como Tv)

23.15 CALCIO (Torneo Betano argentino) – Velez Sarsfield-Lanus (diretta streaming su Como Tv)