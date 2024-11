LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce, Eurolega basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Fenerbahce, match valevole per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2024-2025. La squadra di Banchi affronta la capolista.

La Virtus cerca una grande impresa contro il Fenerbahce, che sta guidando la classifica con otto vittorie e due sconfitte. Dall’altra parte, invece, Bologna è ancora ferma al penultimo posto con solo due vittorie all’attivo. Una stagione finora sicuramente complicata per le V nere, anche se molte sfide si sono decise in volata negli ultimi minuti, proprio come la scorsa settimana contro il Panathinaikos.

Bologna è reduce dalla vittoria in campionato contro Sassari, con Alessandro Pajola che ha dato la scossa dalla panchina. Anche lo stesso Belinelli ha elogiato il compagno di squadra e proprio dal carattere dell’azzurro deve cercare di risalire la Virtus. Il Fenerbahce è reduce da cinque vittorie consecutive e la scorsa settimana ha prima battuto il Bayern Monaco e poi è andato a vincere sul sempre difficile campo dello Zalgiris.

La palla a due di Virtus Bologna-Fenerbahce, match valevole per l’ottava giornata dell’Eurolega 2024-2025, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!