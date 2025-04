Lara Colturi ha deciso: inoltrata la richiesta per tornare “italiana”. Ma l’Albania fa muro

Lara Colturi tornerà a competere per l’Italia in vista della stagione olimpica? Nelle ultime ore sono trapelate non poche voci a riguardo di questo clamoroso risvolto nel percorso della sciatrice piemontese, il cui avvento nel massimo circuito internazionale però si è concretizzato sotto la bandiera albanese.

Ci potrebbe essere una svolta del tutto inattesa rispetto a quello che potrà accadere nella carriera della giovane classe 2006, che quest’anno è stata in grado di centrare il podio in Coppa del Mondo in ben tre circostanze: due secondi posti nello slalom di Gurgl (Austria) e nel gigante di Kranjska Gora (Slovenia) e un terzo nella gara tra le porte larghe ad Are (Svezia).

Dall’emittente albanese Top Channel TV è arrivata la clamorosa indiscrezione secondo la quale ci sarebbe stata la richiesta del team Colturi per il cambio di nazionalità per competere con la propria nazione d’origine (dove è anche cresciuta agonisticamente) presso la federazione internazionale (FIS), ma anche il mancato nulla osta da parte del Comitato olimpico dell’Albania.

Cosa prevedono le norme? Il regolamento spiega che il passaggio da un Paese all’altro deve concretizzarsi entro il 1° maggio dell’anno corrente (2025) con l’accordo tra le federazioni delle due nazioni coinvolte. Nell’eventualità in cui ci sia questa sorta di rilascio, allora l’eleggibilità per gareggiare con la compagine tricolore scatterebbe in automatico e non verrebbero persi i punti FIS.

Se invece non ci fosse l’accordo menzionato, allora l’atleta potrebbe trovarsi davanti a una scelta: gareggiare ancora per l’Albania oppure fermarsi un anno. Secondo le fonti albanesi, le motivazioni di questa rottura potrebbero essere di natura contrattuale/economica. Non resta che attendere.