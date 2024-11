LIVE Hypo Tirol Innsbruck-Milano, Champions League volley in DIRETTA: trasferta in Austria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’incontro valido per la seconda giornata del gruppo C di Champions League 2024/2025 tra Hypo Tirol Innsbruk e Milano. I lombardi cercano in Austria il secondo successo consecutivo per mettere un altro mattoncino verso la fase ad eliminazione diretta.

Dopo la preziosa rimonta contro i temibili belgi del Roeselare coach Roberto Piazza vuole conferme dai suoi a margine del netto successo maturato in campionato in quel di Padova. Louati, Otsuka, Larizza e Piano proveranno ad indirrizzare subito il match, con l’esperienza di Kaziyski pronto a dar manforte ai compagni. Al centro i lombardi potrebbero confermare Schnitzer e Caneschi, ma l’ampia rosa permette al tecnico dei lombardi ulteriori cambi.

Vincitori di 12 scudetti gli austriaci bazzicano spesso e volentieri i campi delle competizioni europee. Innsbruk è giunta con merito in Champions League dopo aver superato nei turni preliminari in sequenza gli ungheresi del Kaposvar, i croati del Mladost Zagabria e gli olandesi dell’Orion Stars. Sconfitti all’esordio per 3-0 dai polacchi dello Zawiercie, i padroni di casa cercheranno di tenere testa ai lombardi dinanzi al pubblico amico.

La sfida della seconda giornata del gruppo C di Champions League 2024/2025 tra Hypo Tirol Innsbruk e Milano inizierà alle 18.00.