LIVE Fenerbahce Istanbul-Monza, Champions League volley in DIRETTA: trasferta di fuoco in Turchia

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la seconda giornata di Champions League di volley maschile, girone B tra Fenerbahce Medicana Istanbul e Mint Monza. I brianzoli affrontano la trasferta sicuramente meno agevole delle tre che attendono le squadre italiane, a Istanbul contro l’insidioso Fenerbahce Medicana. L’avventura europea dei monzesi è iniziata con un successo rocambolesco al tie break contro l’Olympiacos di Andrea Gardini ma probabilmente quel tipo di partita, quella vittoria così importante hanno fatto scattare qualcosa in casa Monza e domenica è arrivata la prima vittoria da 3 punti in campionato (contro Verona) che ha fatto risalire qualche posizione alla squadra di Massimo Eccheli dopo un avvio di stagione da incubo.

L’ingresso in squadra di Zaytsev prima e Averill poi, ha sicuramente contribuito a far crescere il tasso tecnico della formazione brianzola che ha ancora grandi potenzialità nel suo organico, visto che all’appello mancano Osmany Juantorena e Leandro Mosca, non due giocatori qualunque. E’ dunque una Mint rinfrancata e con tanta voglia di fare bene quella che si appresta ad affrontare la trasferta turca, sicuramente la più difficile del girone. Il Fenerbahce, vice-campione di Turchia con il secondo posto ottenuto lo scorso anno alle spalle dell’Halkbank, non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione attuale, occupando in questo momento la ottava posizione in classifica con 11 punti all’attivo conquistati in sette partite. In campionato la squadra allenata da Kerem Eriylmaz ha perso tre delle ultime cinque partite disputate anche se arriva da due vittorie consecutive, quella al debutto in Champions sul campo dei tedeschi dell’Helio Grizzlys Giesen e quella di sabato scorso in campionato contro il Tursad.

L’alzatore della squadra turca è uno dei pezzi da novanta del volley mondiale, il palleggiatore della Nazionale polacca Fabian Drzyzga, 34 anni, arrivato quest’anno a Istanbul dall’Asseco Resovia. Al suo fianco il turco Caner Peksen al secondo anno al Fenerbahce dopo l’esperienza al Develi Belediyespor. L’opposto è il nazionale serbo, alternativa di Atanasijevic, Drazen Luburic, arrivato al Fenerbahce lo scorso anno dal Lokomotiv Novosibirsk. Al suo fianco il turco Kaan Gurbuz, al quarto anno con la maglia giallonera.

In banda giocano titolari il turco Yigin Gulmezoglu, 29 anni, ex Halkbank al secondo anno al Fenerbahce e il bulgaro Denis Karyagin, ex di turno visto che ha indossato la maglia del Monza nel 2021/22 ed è approdato quest’anno al Fenerbahce dal Lokomotiv Novosibirsk. In panchina ci sono il giovanissimo prodotto del vivaio locale Yilmaz Uner, il ventiseienne iraniano Meisam Salehi, ex Shahdab Yazd in Iran e Yasin Aydin, proveniente dal Develi Belediyespor. Al centro i titolari sono il turco Ahmet Samet Baltaci, arrivato nell’estate scorsa dal Bursa Büyükşehir Belediyespor e Osman Cagatay Durmaz prelevato quest’anno dal Galatasaray. Le riserve sono Hakki Capkinoglu, arrivato anche lui in estate dal Bursa Büyükşehir Belediyespor e Mert Cuci, 19 anni, proveniente dalla squadra B del club di Istanbul. I liberi sono Baturalp Burak Cungor, alla seconda stagione al Fenerbahce dopo l’esperienza al Galatasaray e Caner Dengin, al terzo anno al Fenerbahce.

