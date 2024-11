LIVE Italia-Germania, Europei curling 2024 in DIRETTA: sfida alla rivelazione del torneo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE di Italia-Germania, ottavo incontro valido per il Round Robin dei Campionati Europei 2024 di curling maschile, evento in fase di svolgimento in questi giorni a Lohja, in Finlandia. Si tratta di una sfida cruciale per il team di Joel Retornaz, i quali con una vittoria potrebbero effettivamente mettere in cassaforte il passaggio del turno in caso di mancato successo contro la Norvegia nella mattina.

Attenzione però, perché i nostri ragazzi si ritroveranno a fronteggiare la sorpresa di questo Campionato, come dimostra la prima posizione in vetta alla classifica con sei vittorie ed una sconfitta, piazzamento condiviso con la Scozia e, soprattutto, con l’Italia.

Sul ghiaccio nordico andrà in scena dunque un vero e proprio big match, nonché un grande test per gli azzurri che, dopo la vittoria meritata contro la Scozia, hanno intenzione di chiudere questa prima fase in testa alla classifica, eguagliando quanto fatto lo scorso anno.

Italia-Germania, ottavo match valido per il Round Robin dei Campionati Europei 2024 di curling maschile. Si comincia alle ore 18:00.