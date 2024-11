LIVE Lione-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: serve riscattare lo 0-3 dell’andata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE AL DIRETTA LIVE

Lione–Roma, quarto match del girone A di Champions League di calcio femminile 2024-2025. Il match inizierà alle 21.00

Al netto della retorica, lo 0-3 maturato all’andata, al Tre Fontane lascia più luci che ombre in casa Roma. Le campionesse d’Italia hanno retto bene sino alla mezz’ora: prima di subire rete su situazione convulsa: da palla inattiva. I calci piazzati: una costante che ha messo in difficoltà le giallorosse per tutto l’arco della gara, data la fisicità e l’esperienza delle avversarie. Le reti realizzate della francesi (padrone del campo ma non troppo) hanno lasciato l’amaro in bocca in quanto arrivate in maniera rocambolesca: causate principalmente dalla mancata scaltrezza nel liberare l’area di rigore delle giallorosse. Nel finale la Roma (disinibita dal passivo) aveva macinato gioco, provando a rendersi pericolosa sulle corsie esterne. Servirà maggior attenzione e cura dei dettagli per mettere i bastoni tra le ruote alle giganti del calcio mondiale.

Lottare, sudare, sognare! Questi i tre imperativi per le giallorosse di Mister Alessandro Spugna: impegnate in uno scontro all’apparenza proibitivo contro le francesi stellari del Lione. La vittoria nel derby in campionato, il timido riavvicinamento alla Juventus capolista e la striscia di quattro vittorie consecutive inanellate in Serie A può infondere fiducia e leggerezza alle capitoline, necessarie per affrontare questo genere di partite, da approcciare senza fronzoli e calcoli: nulla da perdere!

