LIVE Italia-Scozia, Europei curling femminile in DIRETTA: le azzurre proseguono la scalata alla vetta

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, ottavo match valido per i Campionati Europei 2024 di curling femminile, competizione in scena in questi giorni a Lohja, in Finlandia. Sarà un appuntamento tranquillo per le ragazze guidate da Stefania Constantini che, grazie al travolgente successo contro l’Estonia, si sono già assicurate l’ingresso in semifinale.

La certezza di partecipare alla seconda fase non deve però fare dormire sogni tranquilli: in uno sport sui generis come il curling tenere il ritmo sempre serrato è una delle caratteristiche più importanti che una squadra deve avere. Ricordiamo tra l’altro che le azzurre possono ancora chiudere il Round Robin in testa alla classifica, anche se dovranno sperare nel passo falso della Svizzera, al momento unica con un percorso netto.

La Scozia invece si trova attualmente in quarta posizione con quattro vittorie e tre sconfitte, fattore che le porterà sicuramente a scendere sul ghiaccio con un piglio diverso per tentare lo strappo sulla prima inseguitrice, ovvero la Danimarca.

Si comincia alle ore 13:00.