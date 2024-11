LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: in palio punti pesanti nella Sprint

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Lusail sarà un day-2 piuttosto importante, caratterizzato in primis dalla Sprint Race e poi dalle qualifiche per la gara di domani. In palio punti importanti per il campionato dei costruttori.

Come è noto, il titolo tra i piloti è già andato all’olandese Max Verstappen. L’alfiere della Red Bull si è laureato per la quarta volta consecutiva campione del mondo nel Circus e affrontare questo round anche con questa consapevolezza. Tuttavia, in questa sede, i fari saranno puntati soprattutto sulla McLaren e sulla Ferrari, contendenti per il Mondiale dei marchi.

La scuderia di Woking ha confermato quanto si pensava alla vigilia, vista la pole nelle qualifiche Sprint di Lando Norris, non dimenticando anche il terzo posto dell’australiano Oscar Piastri. In tutto questo, George Russell, vittorioso a Las Vegas, ha dato seguito al suo periodo di grande forma, piazzando la Mercedes tra le due MCL38. Le due Rosse di Carlos Sainz e di Charles Leclerc hanno terminato in quarta e quinta posizione, manifestando problemi di sottosterzo. Una criticità rilevante in vista di quel che sarà.

Si comincia con la Sprint Race, in programma dalle 15.00 italiane, mentre le qualifiche per lo schieramento della gara domenicale ci saranno dalle 19.00 italiane.