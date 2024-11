Griglia di partenza F1, Sprint GP Qatar 2024: Norris precede Russell, Ferrari in seconda e terza fila

Oggi sono andate in scena le Sprint Qualifying del GP del Qatar, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Lusail. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di sabato 30 novembre, che precederà poi le qualifiche vere e proprie in vista del Gran Premio di domenica sulla canonica distanza dei 300 km. Lo spettacolo non è mancato sul tracciato mediorientale, dove si è girato sotto le luci artificiali.

Lando Norris ha conquistato la pole position per la Sprint Race del Qatar. Il pilota britannico si è distinto al volante della McLaren e si è guadagnato la partenza al palo con il crono di 1:21.012, riuscendo a precedere per appena 63 millesimi la Mercedes di George Russell, il quale proprio all’ultimo assalto è riuscito a inserirsi tra le due McLaren.

Oscar Piastri scatterà dunque dalla terza piazzola (ha accusato un ritardo di 159 millesimi dal compagno di squadra), precedendo così le due Ferrari guidate da Carlos Sainz (quarto a 0.269) e Charles Leclerc (quinto a 0.296). Le due Rosse sono così chiamate a inseguire le vetture color papaya nel testa a testa per la conquista del Mondiale costruttori.

Max Verstappen partirà dalla sesta posizione con la sua Red Bull. Il quattro volte Campione del Mondo ha accusato un ritardo di 0.303 e chiuderà così la terza fila, mentre in quarta fila scatteranno la Mercedes di Lewis Hamilton e la Alpine di Pierre Gasly. La Haas di Nico Hulkenberg e la RB di Liam Lawson chiudono la top-10, Fernando Alonso è undicesimo con la Aston Martin e Sergio Perez sedicesimo.

Di seguito la griglia di partenza del GP del Qatar 2024 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Lusail.

GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT RACE GP QATAR F1 2024

1. Lando Norris (McLaren)

2. George Russell (Mercedes)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Pierre Gasly (Alpine)

9. Nico Hulkenberg (Haas)

10. Liam Lawson (RB)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Alexander Albon (Williams)

13. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Sergio Perez (Red Bull)

17. Yuki Tsunoda (RB)

18. Esteban Ocon (Alpine)

19. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

20. Franco Colapinto (Williams)

CLASSIFICA E RISULTATI SPRINT QUALIFYING GP QATAR F1 2024

Q3

1 Lando Norris McLaren 1:21.012 3

2 George Russell Mercedes +0.063 3

3 Oscar Piastri McLaren +0.159 3

4 Carlos Sainz Ferrari +0.269 3

5 Charles Leclerc Ferrari +0.296 3

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.303 3

7 Lewis Hamilton Mercedes +0.462 3

8 Pierre Gasly Alpine +0.966 5

9 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.076 5

10 Liam Lawson RB +1.565 4

Q2

1 Lando Norris McLaren 1:21.231 2

2 George Russell Mercedes +0.257 2

3 Oscar Piastri McLaren +0.317 2

4 Lewis Hamilton Mercedes +0.503 2

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.553 2

6 Carlos Sainz Ferrari +0.578 2

7 Charles Leclerc Ferrari +0.587 2

8 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.087 4

9 Pierre Gasly Alpine +1.121 3

10 Liam Lawson RB +1.162 2

11 Fernando Alonso Aston Martin +1.202 2

12 Alexander Albon Williams +1.295 2

13 Valtteri Bottas Kick Sauber +1.307 3

14 Lance Stroll Aston Martin +1.368 2

15 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.507 4

Q1

1 Lando Norris McLaren 1:21.356 1

2 Carlos Sainz Ferrari +0.482 1

3 George Russell Mercedes +0.665 1

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.677 1

5 Lewis Hamilton Mercedes +0.795 1

6 Charles Leclerc Ferrari +0.800 1

7 Oscar Piastri McLaren +0.862 1

8 Fernando Alonso Aston Martin +1.143 1

9 Valtteri Bottas Kick Sauber +1.150 2

10 Lance Stroll Aston Martin +1.166 1

11 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.204 2

12 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.213 2

13 Pierre Gasly Alpine +1.230 1

14 Liam Lawson RB +1.349 1

15 Alexander Albon Williams +1.349 1

16 Sergio Perez Red Bull Racing +1.362 1

17 Yuki Tsunoda RB +1.366 1

18 Esteban Ocon Alpine +1.550 1

19 Zhou Guanyu Kick Sauber +1.592 2

20 Franco Colapinto Williams +2.067 1