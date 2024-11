F1, Norris in pole position nella Sprint del Qatar. Piastri 3° davanti alle Ferrari, si complica il Mondiale costruttori

Lando Norris chiude il venerdì di Lusail conquistando la pole position per la Sprint del Gran Premio del Qatar 2024, valevole come penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Bilancio oltremodo positivo in ottica campionato costruttori per la McLaren, che ha piazzato Oscar Piastri in terza posizione subito alle spalle della Mercedes di George Russell (eccellente 2° dopo il trionfo di Las Vegas) e soprattutto davanti alle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, 4° e 5° in griglia.

La Scuderia di Maranello dovrà inventarsi qualcosa di speciale domani e soprattutto nella gara lunga per limitare i danni in classifica generale rispetto al team di Woking, su una pista che esalta i punti di forza della MCL38, per tenere accesa una fiammella di speranza in attesa di giocarsi tutto nell’ultimo appuntamento dell’anno ad Abu Dhabi tra una settimana.

In Q1 scendono tutti in pista con gomme medie (come prevede il regolamento) ed è Norris il più veloce grazie ad un ultimo giro strepitoso in 1’21″356 che gli ha consentito di rifilare quasi mezzo secondo a Sainz e oltre sei decimi a Russell e Verstappen. Nessun problema per i big, mentre vengono eliminati Perez (13 millesimi dietro ad Albon e Lawson) con la Red Bull, Tsunoda con la Racing Bulls, Ocon con l’Alpine, Zhou con la Sauber e Colapinto con la Williams.

In Q2 vige ancora l’obbligo di utilizzo della mescola media e Norris continua a dettare il passo in 1’21″231 con due decimi e mezzo di margine su Russell e tre decimi su Piastri. Ferrari meno brillanti con Sainz 6° e Leclerc 7° a quasi sei decimi dalla vetta, subito alle spalle della Red Bull di Verstappen. Escluse dalla top10 le Aston Martin di Alonso (11°) e Stroll (14°), la Williams di Albon (12°), la Sauber di Bottas (13°) e la Haas di Magnussen (15°).

In Q3 i piloti possono finalmente montare le gomme morbide per il time-attack decisivo, con Norris che ribadisce la sua superiorità prendendosi la pole in 1’21″012 per soli 63 millesimi sulla Mercedes di Russell. Terzo Piastri davanti alle Ferrari di Sainz e Leclerc, che hanno preceduto per un’incollatura il campione del mondo Verstappen. Settimo Hamilton.

CLASSIFICA QUALIFICHE SPRINT GP QATAR 2024 F1

1. Lando Norris (McLaren)

2. George Russell (Mercedes)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Pierre Gasly (Alpine)

9. Nico Hulkenberg (Haas)

10. Liam Lawson (RB)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Alexander Albon (Williams)

13. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Sergio Perez (Red Bull)

17. Yuki Tsunoda (RB)

18. Esteban Ocon (Alpine)

19. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

20. Franco Colapinto (Williams)