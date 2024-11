F1 oggi in tv, GP Qatar 2024: orari Sprint e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 30 novembre, seconda giornata del fine-settimana del GP del Qatar, penultima tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Lusail, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Un programma che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche.

Le Ferrari si troveranno costrette rincorrere, dopo i problemi avuti nel corso del time-attack che ha definito lo schieramento di partenza della Sprint odierna. Tanto sottosterzo, in corrispondenza di un abbassamento delle temperature, per le due SF-24 dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc, che hanno concluso in quarta e quinta posizione.

Nella sfida per il Mondiale dei costruttori la McLaren parte in una posizione di forza, considerando la pole-position di ieri di Lando Norris e la terza posizione dell’australiano Oscar Piastri. Il britannico sembrerebbe aver dimenticato in fretta la delusione del GP di Las Vegas e ha voglia di dimostrare il proprio valore in questa circostanza.

La seconda giornata del week end del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213). Sarà possibile seguire l’evento in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la trasmissione in chiaro in diretta su TV8 e su TV8.it della Sprint Race e in differita delle qualifiche Sprint e delle qualifiche. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di questo day-2.

GP QATAR F1 2024 OGGI

Sabato 30 novembre (orari italiani)

PROGRAMMA GP QATAR F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

