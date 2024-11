Dove vedere in tv gli Europei di curling 2024: il calendario delle partite dell’Italia

Sia per il settore maschile che per il comparto femminile gli Europei 2024 di curling si disputeranno a Lohja, in Finlandia, da sabato 16 a sabato 23 novembre: l’Italia sarà presente in entrambi i tornei continentali e nella prima fase sfiderà le altre nove selezioni presenti, cercando di rientrare tra le migliori quattro del round robin. In ciascuno dei due tornei, infatti, le dieci Nazioni in gara si affronteranno in un girone all’italiana al termine del quale le prime quattro classificate accederanno alle semifinali, mentre la nona e la decima classificata retrocederanno nella B-Division.

Sulle piste del Kisakallio Sports Institute, tra gli uomini a rappresentare l’Italia sarà la formazione composta da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovannella ed Alberto Zisa., mentre tra le donne toccherà alla selezione formata da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis. le azzurre andranno alla ricerca della quarta finale europea, dopo gli argenti conquistati con le sconfitte nell’ultimo atto nel 1982, nel 2006 e nel 2023.

La diretta tv degli Europei 2024 di curling maschile e femminile sarà fruibile per alcune partite su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD (palinsesto completo da definire), invece per quanto concerne la diretta streaming tutte le partite saranno visibili su Recast TV / The Curling Channel, mentre alcune partite saranno trasmesse su discovery+ (palinsesto completo da definire).

CALENDARIO EUROPEI MASCHILI CURLING 2024

Sabato 16 novembre

15.30 1a giornata: Italia-Inghilterra, Austria-Svizzera, Germania-Norvegia, Svezia-Cechia, Paesi Bassi-Scozia.

Domenica 17 novembre

10.00 2a giornata: Italia-Cechia, Svizzera-Svezia, Paesi Bassi-Inghilterra, Scozia-Norvegia, Austria-Germania.

20.00 3a giornata: Italia-Svezia, Norvegia-Austria, Inghilterra-Scozia, Germania-Paesi Bassi, Svizzera-Cechia.

Lunedì 18 novembre

13.00 4a giornata: Italia-Austria, Cechia-Paesi Bassi, Germania-Svezia, Scozia-Svizzera, Norvegia-Inghilterra.

21.00 5a giornata: Italia-Paesi Bassi, Germania-Svizzera, Inghilterra-Cechia, Austria-Scozia, Svezia-Norvegia.

Martedì 19 novembre

15.00 6a giornata: Italia-Scozia, Paesi Bassi-Norvegia, Svizzera-Inghilterra, Svezia-Austria, Cechia-Germania.

Mercoledì 20 novembre

10.00 7a giornata: Italia-Norvegia, Austria-Cechia, Scozia-Germania, Paesi Bassi-Svizzera, Inghilterra-Svezia.

20.00 8a giornata: Italia-Germania, Svezia-Paesi Bassi, Cechia-Scozia, Inghilterra-Austria, Norvegia-Svizzera.

Giovedì 21 novembre

15.00 9a giornata: Italia-Svizzera, Svezia-Scozia, Cechia-Norvegia, Austria-Paesi Bassi, Germania-Inghilterra.

Venerdì 22 novembre

10.00 Semifinali

20.00 Finale per il bronzo

Sabato 23 novembre

16.00 Finale per l’oro

CALENDARIO EUROPEI FEMMINILI CURLING 2024

Sabato 16 novembre

10.00 1a giornata: Italia-Lituania, Svezia-Scozia, Turchia-Norvegia, Svizzera-Danimarca, Ungheria-Estonia.

20.30 2a giornata Italia-Turchia, Norvegia-Svizzera, Scozia-Danimarca, Ungheria-Svezia, Estonia-Lituania.

Domenica 17 novembre

15.00 3a giornata: Italia-Ungheria, Lituania-Turchia, Svezia-Estonia, Scozia-Svizzera, Norvegia-Danimarca.

Lunedì 18 novembre

09.00 4a giornata Italia-Svizzera, Danimarca-Ungheria, Estonia-Norvegia, Lituania-Svezia, Scozia-Turchia.

17.00 5a giornata: Italia-Norvegia, Ungheria-Scozia, Svezia-Danimarca, Turchia-Estonia, Svizzera-Lituania.

Martedì 19 novembre

10.00 6a giornata Italia-Danimarca, Ungheria-Lituania, Norvegia-Svezia, Svizzera-Turchia, Estonia-Scozia.

20.00 7a giornata Italia-Estonia, Turchia-Danimarca, Lituania-Scozia, Ungheria-Norvegia, Svezia-Svizzera.

Mercoledì 20 novembre

15.00 8a giornata: Italia-Scozia, Svizzera-Ungheria, Danimarca-Estonia, Svezia-Turchia, Lituania-Norvegia.

Giovedì 21 novembre

10.00 9a giornata Italia-Svezia, Svizzera-Estonia, Danimarca-Lituania, Turchia-Ungheria, Norvegia-Scozia.

20.00 Semifinali

Venerdì 22 novembre

15.00 Finale per il bronzo

Sabato 23 novembre

11.00 Finale per l’oro

