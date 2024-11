Curling femminile, le convocate dell’Italia: Constantini leader della selezione in gara a Lohja

Sono stati diramati quest’oggi i nomi delle cinque azzurre convocate per Europei 2024 di curling femminile: il torneo continentale andrà in scena al Kisakallio Sports Institute di Lohja, in Finlandia, da sabato 16 a sabato 23 novembre.

La formula della manifestazione femminile ricalcherà quella del torneo maschile: anche tra le donne, infatti, le dieci Nazionali in gara si misureranno in un girone all’italiana e dopo la prima fase le prime quattro classificate accederanno alle semifinali, mentre la nona e la decima retrocederanno nella B-Division.

La Nazionale italiana femminile sarà composta da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis: le azzurre andranno alla ricerca della quarta finale europea, dopo gli argenti conquistati con le sconfitte nell’ultimo atto nel 1982, nel 2006 e nel 2023.

CALENDARIO ITALIA FEMMINILE

Sabato 16 novembre: Italia-Lituania (ore 08.00) e Italia-Turchia (ore 18.30)

Domenica 17 novembre: Italia-Ungheria (ore 13.00)

Lunedì 18 novembre: Italia-Svizzera (ore 07.00) e Italia-Norvegia (ore 15.00)

Martedì 19 novembre: Italia-Danimarca (ore 08.00) e Italia-Estonia (ore 18.00)

Mercoledì 20 novembre: Italia-Scozia (ore 13.00)

Giovedì 21 novembre: Italia-Svezia (ore 08.00) ed eventuale semifinale (ore 18.00)

Venerdì 22 novembre: eventuale finale per il bronzo (ore 13.00)

Sabato 23 novembre: eventuale finale per l’oro (ore 09.00)