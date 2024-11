Curling, Europei Maschili Lohja 2024. L’Italia riuscirà a spezzare la “Maledizione della Semifinale”?

Da sabato 16 a sabato 23 novembre, la città finlandese di Lohja (situata a una cinquantina di km dal centro della capitale Helsinki), sarà teatro della quarantanovesima edizione dei Campionati Europei di curling. In campo maschile, l’Italia parte come una delle favorite della vigilia.

La squadra composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella ha raggiunto il vertice assoluto della disciplina, dimostrandosi team in grado di vincere i tornei dello Slam, chiamati in questo modo proprio perché – come nel tennis – vi partecipano tutti i migliori. Non per caso, gli azzurri nel recente passato hanno saputo issarsi al numero 1 del ranking mondiale.

Manca ancora la consacrazione nelle manifestazioni con medaglie in palio, siano esse iridate o continentali. In particolare, vige la “maledizione della semifinale”, poiché la compagine tricolore non è mai riuscita a superarla fra Mondiali ed Europei. Sono arrivati tanti bronzi e qualche quarto posto, ma giocare la partita decisiva per il titolo rimane ancora un sogno.

Si tratta di un’autentica anomalia, perché negli Slam, gli azzurri, queste benedette semifinali, le vincono spesso e volentieri! Dunque, non resta che prendere atto di come si viva una situazione singolare e strana, indubbiamente destinata a venir meno a un momento all’altro. È solo questione di tempo. Dunque non di “se”, ma di “quando”. Forse proprio a Lohja, nei prossimi giorni? È una possibilità.

Italia tra le favorite si è detto, ma non la favorita. Le partecipanti all’Europeo sono 10, di cui la metà ha ambizioni di medaglia più o meno legittime. Le avversarie più quotate sono le solite. La Scozia capitanata da Bruce Mouat, la Svezia guidata da Niklas Edin e la Svizzera condotta da Yannick Schwaller. Outsider di lusso la Norvegia di Magnus Ramsfjell.

L’altra metà delle partecipanti è composta da Austria, Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania e Olanda. Nessuna di loro dovrebbe avere i crismi di lottare per il podio, ma nessuna rivale va mai sottovalutata sulla partita secca.

La formula della manifestazione è semplicissima. Si gioca un round robin, dopodiché le prime quattro della classifica avanzano alle semifinali a eliminazione diretta (prima contro quarta, seconda contro terza). Le perdenti si contendono il bronzo, le vincenti si sfideranno nel pomeriggio di sabato 23 per la medaglia d’oro e il titolo di Campione d’Europa.