Curling, i convocati dell’Italia per gli Europei: Retornaz guida gli azzurri in Finlandia

Sono stati convocati 5 azzurri per gli Europei maschili 2024 di curling, che si disputeranno a Lohja, in Finlandia, da sabato 16 a sabato 23 novembre: la formula del torneo prevede che le 10 Nazioni in gara si affrontino in un girone all’italiana, al termine del quale le prime quattro classificate accederanno alle semifinali.

La nona e la decima classificata, invece, retrocederanno nella B-Division: sulle piste del Kisakallio Sports Institute a rappresentare l’Italia sarà la selezione composta da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovannella ed Alberto Zisa.

L’Italia non è mai arrivata a disputare la finale, salendo però per ben quattro volte sul gradino più basso del podio, avendo centrato la medaglia di bronzo nel 1979, nel 2018, nel 2021 e nel 2022. Retornaz e compagni proveranno dunque ad accedere per la prima volta nella storia al match che vale l’oro continentale.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Sabato 16 novembre: Italia-Inghilterra (ore 13.30)

Domenica 17 novembre: Italia-Repubblica Ceca (ore 08.00) e Italia-Svezia (ore 18.00)

Lunedì 18 novembre: Italia-Austria (ore 11.00) e Italia-Paesi Bassi (ore 19.00)

Martedì 19 novembre: Italia-Scozia (ore 13.00)

Mercoledì 20 novembre: Italia-Norvegia (ore 08.00) e Italia-Germania (ore 18.00)

Giovedì 21 novembre: Italia-Svizzera (ore 13.00)

Venerdì 22 novembre: eventuale semifinale (ore 08.00) ed eventuale finale per il bronzo (ore 18.00)

Sabato 23 novembre: eventuale finale per l’oro (ore 14.00)