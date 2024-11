Calendario Europei maschili curling 2024: programma, orari dai round robin alla fine, tv, streaming

Gli Europei maschili 2024 di curling si disputeranno a Lohja, in Finlandia, da sabato 16 a sabato 23 novembre. Nel torneo maschile 10 Nazioni in gara affronteranno un girone all’italiana al termine del quale le prime quattro classificate accederanno alle semifinali, mentre la nona e la decima classificata retrocederanno nella B-Division.

La diretta tv degli Europei 2024 di curling maschile e femminile sarà fruibile per alcune partite su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD (palinsesto completo da definire), invece per quanto concerne la diretta streaming tutte le partite saranno visibili su Recast TV / The Curling Channel, mentre alcune partite saranno trasmesse su discovery+ ed eurosport.it (palinsesto completo da definire).

CALENDARIO EUROPEI MASCHILI CURLING 2024

Sabato 16 novembre

15.30 1a giornata: Italia-Olanda, Turchia, Svizzera, Scozia-Norvegia, Svezia-Repubblica Ceca, Finlandia-Germania

Domenica 17 novembre

10.00 2a giornata: Italia-Norvegia, Svizzera-Olanda, Finlandia-Turchia, Germania-Repubblica Ceca, Scozia-Svezia

20.00 3a giornata: Italia-Svizzera, Repubblica Ceca-Scozia, Turchia-Germania, Svezia-Finlandia, Norvegia-Olanda

Lunedì 18 novembre

13.00 4a giornata: Italia-Svezia, Olanda-Finlandia, Germania-Norvegia, Repubblica Ceca-Turchia, Svizzera-Scozia

21.00 5a giornata: Italia-Repubblica Ceca, Svezia-Norvegia, Finlandia-Svizzera, Turchia-Olanda, Scozia-Germania

Martedì 19 novembre

15.00 6a giornata: Italia-Scozia, Finlandia, Repubblica Ceca, Norvegia-Turchia, Olanda-Svezia, Germania-Svizzera

Mercoledì 20 novembre

10.00 7a giornata: Italia-Turchia, Scozia-Olanda, Germania-Svezia, Repubblica Ceca-Svizzera, Finlandia-Norvegia

20.00 8a giornata: Italia-Finlandia, Svizzera-Svezia, Olanda-Germania, Turchia-Scozia, Repubblica Ceca-Norvegia

Giovedì 21 novembre

15.00 9a giornata: Italia-Germania, Olanda-Repubblica Ceca, Scozia-Finlandia, Norvegia-Svizzera, Svezia-Turchia

Venerdì 22 novembre

10.00 Semifinali

20.00 Finale per il bronzo

Sabato 23 novembre

15.00 Finale per l’oro

PROGRAMMA EUROPEI CURLING 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: alcune partite saranno trasmesse su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD (palinsesto completo da definire).

Diretta streaming: tutte le partite su Recast TV / The Curling Channel, alcune partite saranno trasmesse su discovery+ ed eurosport.it (palinsesto completo da definire).

Diretta Live testuale: per le partite dell’Italia su OA Sport.