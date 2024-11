Calendario Europei femminili curling 2024: programma, orari dai round robin alla fine, tv, streaming

Gli Europei 2024 di curling femminile andranno in scena a Lohja, in Finlandia, da sabato 16 a sabato 23 novembre: così come accadrà per il torneo maschile, anche tra le donne le dieci Nazionali in gara si misureranno in un girone all’italiana.

Tutte le selezioni, dunque, affronteranno in uno scontro diretto le altre nove. Dopo la prima fase le prime quattro classificate accederanno alle semifinali, mentre la nona e la decima classificata retrocederanno nella B-Division.

La diretta tv degli Europei 2024 di curling maschile e femminile sarà fruibile per alcune partite su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD (palinsesto completo da definire), invece per quanto concerne la diretta streaming tutte le partite saranno visibili su Recast TV / The Curling Channel, mentre alcune partite saranno trasmesse su discovery+ ed eurosport.it (palinsesto completo da definire).

CALENDARIO EUROPEI FEMMINILI CURLING 2024

Sabato 16 novembre

10.00 1a giornata: Italia-Germania, Svezia-Repubblica Ceca, Svizzera-Danimarca, Norvegia-Estonia, Turchia-Scozia

20.30 2a giornata Italia-Turchia, Repubblica Ceca-Norvegia, Germania-Estonia, Scozia-Danimarca, Svezia-Svizzera

Domenica 17 novembre

15.00 3a giornata: Italia-Scozia, Danimarca-Svezia, Germania-Norvegia, Svizzera-Turchia, Repubblica Ceca-Estonia

Lunedì 18 novembre

09.00 4a giornata Italia-Danimarca, Estonia-Turchia, Svizzera-Norvegia, Scozia-Repubblica Ceca, Germania-Svezia

17.00 5a giornata: Italia-Estonia, Svizzera-Repubblica Ceca, Turchia-Germania, Svezia-Scozia, Norvegia-Danimarca

Martedì 19 novembre

10.00 6a giornata Italia-Repubblica Ceca, Turchia-Danimarca, Norvegia-Svezia, Estonia-Svizzera, Scozia-Germania

20.00 7a giornata Italia-Norvegia, Svezia-Estonia, Scozia-Svizzera, Danimarca-Germania, Turchia-Repubblica Ceca

Mercoledì 20 novembre

15.00 8a giornata: Italia-Svezia, Germania-Svizzera, Norvegia-Turchia, Estonia-Scozia, Danimarca-Repubblica Ceca

Giovedì 21 novembre

10.00 9a giornata Italia-Svizzera, Norvegia-Scozia, Estonia-Danimarca, Svezia-Turchia, Repubblica Ceca-Germania

20.00 Semifinali

Venerdì 22 novembre

15.00 Finale per il bronzo

Sabato 23 novembre

10.00 Finale per l’oro

