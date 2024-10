Pallanuoto femminile, Champions League 2024-2025: quattro squadre italiane vogliono raggiungere l’Orizzonte Catania alla fase a gironi

Tutto pronto per la disputa del turno di qualificazione della Champions League 2024-2025 di pallanuoto femminile: sono trenta le squadre iscritte alla massima competizione continentale, cinque delle quali sono già ammesse alla fase a gironi, e tra queste è compresa L’Ekipe Orizzonte Catania.

Nel turno di qualificazione, in programma dal 3 al 6 ottobre, le altre 25 compagini sono state divise in 5 gironi da 5: in acqua quattro squadre italiane, ovvero Rapallo, che giocherà nel Gruppo A, Plebiscito Padova, che ospiterà il Gruppo C, SIS Roma e Trieste, che sono state inserite entrambe nel Gruppo D.

Il Rapallo ad Atene affronterà le magiare del Ferencvaros, le iberiche del Sant Andreu, le neerlandesi del De Zaan e le padrone di casa elleniche del Panionios, mentre il Plebiscito Padova ospiterà le greche dell’Ethnikos Piraeus e dell’Alimos NAC Betsson, le iberiche del Tenerife Echeyde e le israeliane dell’Hapoel Yoneam.

SIS Roma e Trieste affronteranno ad Eger le spagnole del Terrassa, le padrone di casa magiare del Digi-Eger e l’altra formazione ungherese del Keruleti. Oltre all’Orizzonte Catania, sono già ammesse alla fase a gironi le iberiche del Matarò e del Sabadell, le elleniche dell’Olympiacos Piraeus e le magiare dell’Ujpest Budapest.

Passeranno alla fase a gironi le prime due classificate di ciascun raggruppamento più la migliore terza: queste undici squadre si sommeranno alle cinque, tra le quali la squadra etnea, già ammesse di diritto, per formare poi quattro gironi da quattro squadre.

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE – GIRONI QUALIFICAZIONE

Gruppo A (Atene): FTC-Telekom (HUN), CN Sant Andreu (ESP), ZV De Zaan (NED), Panionios GSS (GRE), Rapallo Pallanuoto (ITA).

Gruppo B (Ede): Dunaujvaros (HUN), Lille UC (FRA), BVSC-Zuglo (HUN), Grand Nancy (FRA), Polar Bears (NED).

Gruppo C (Padova): Plebiscito Padova (ITA), Ethnikos Piraeus (GRE), Alimos NAC Betsson (GRE), Tenerife Echeyde (ESP), Hapoel Yoneam (ISR).

Gruppo D (Eger): SIS Roma (ITA), CN Terrassa (ESP), Digi-Eger (HUN), Pallanuoto Trieste (ITA), III. Keruleti TVE (HUN).

Gruppo E (Berlino): Vouliagmeni NC (GRE), ANC Glyfada (ESP). Spandau 04 (GER), CN Catalunya (ESP), Widex GZC Donk (NED).

AMMESSE ALLA FASE A GIRONI

Squadre già ammesse alla seconda fase: CN Mataro (ESP), Astralpool Sabadell (ESP), Olympiacos Piraeus (GRE), UVSE Budapest (HUN), Orizzonte Catania (ITA).