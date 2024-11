Pallanuoto femminile: nell’anticipo della sesta giornata di A1 colpaccio del Rapallo che ferma L’Ekipe Orizzonte Catania

Arriva alla sesta giornata la prima grande sorpresa del campionato di Serie A1 di pallanuoto al femminile. Oggi andava in scena l’anticipo del turno che si completerà nel weekend e, in Liguria, il Rapallo fa saltare il banco battendo per 11-9 L’Ekipe Orizzonte Catania.

Le grandi favorite per lo scudetto, ancora a punteggio pieno, soffrono la solidità della squadra di Antonucci trascinata da Zanetta e dalle veterane Marcialis e Bianconi. A nulla serve la tripletta di Tabani.

SIS Roma che domani potrà volare in solitaria al comando della classifica battendo il Trieste in trasferta.

RAPALLO PALLANUOTO-L’EKIPE ORIZZONTE 11-9

RAPALLO PALLANUOTO: S. Caso, N. Zanetta 3, P. Di Maria, L. Bianco, C. Marcialis 3, G. Lombella, G. Galardi 1, B. Cabona, P. Kudella 1, C. Grasso, R. Bianconi 3, H. Ballesty, H. Santapaola, V. Daniele. All. Antonucci

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, R. Jutte 1, G. Viacava, M. Giuffrida 1, D. Bettini 1, C. Andrews, C. Tabani 3, G. Gagliardi 1, E. Hardy, A. Longo, M. Leone, G. Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Colombo e Romolini

Note

Parziali: 4-2 2-3 3-0 2-4 Spattatori 100 circa. Superiorità numeriche: Rapallo 4/8, Catania 3/6 + 2 rigori. Rigore fallito da Bettini a 7.40 nel terzo tempo (parato). Andrews (C) e Ballesty (R) uscite per limite di falli nel quarto tempo.