Pallanuoto, Euro Cup 2024-2025: urna severa con l’Ortigia, ottime possibilità per Brescia e Pro Recco

Si è svolto il sorteggio della fase a gironi dell’Euro Cup maschile 2024-2025 di pallanuoto: le 16 squadre qualificate sono state suddivise in 4 raggruppamenti da 4, al termine dei quali le prime due andranno agli ottavi, turno in cui entreranno in gioco le otto formazioni eliminate in Champions League.

Nella seconda competizione europea sono 3 le squadre italiane ancora in corsa, ovvero Brescia, Ortigia e Pro Recco: lombardi e siciliani hanno chiuso al primo posto le qualificazioni, mentre i liguri si sono classificati secondi.

Nella fase a gironi, dunque, Brescia ed Ortigia sono state inserite in un raggruppamento con un’altra prima e due seconde, mentre la Pro Recco è stata sorteggiata con un’altra seconda e due prime classificate. Le sei giornate sono in programma sempre di giovedì: 10, 17 e 31 ottobre, 14 e 21 novembre, 5 dicembre.

Nonostante la presenza di tre formazioni italiane, non ci saranno derby azzurri: nel Gruppo A il Brescia affronterà i forti croati dello Jug AO Dubrovnik, ma sulla carta non dovrebbe avere problemi contro le due seconde classificate nelle qualificazioni, ovvero i transalpini del Team Strasbourg e gli ellenici dell’Apollon Smyrnis.

Nel Gruppo B, invece, urna poco benevola con l’Ortigia, nonostante il primo posto nei gironi di qualificazione: con gli aretusei ci saranno i magiari del BVSC-Manna, che hanno battuto la Pro Recco, mentre le due seconde sono due compagini elleniche, ovvero Panionios e Vouliagmeni.

Nel Gruppo C la rinata Pro Recco ha pescato tra le prime classificate i magiari dello Szolnoki Dozsa ed i croati della Mladost Zagreb, mentre i tedeschi del Duisburg sono l’altra formazione giusta seconda. Nel Gruppo D, infine, ci saranno i greci del Panathinaikos, i serbi del Sabac, gli spagnoli del Barcellona ed i magiari dell’Honved.

FASE A GIRONI EURO CUP MASCHILE 2024-2025 PALLANUOTO

Gruppo A: AN Brescia (ITA), Jug AO Dubrovnik (CRO), Team Strasbourg (FRA), Apollon Smyrnis (GRE).

Gruppo B: Panionios GSS (GRE), CC Ortigia 1928 (ITA), BVSC-Manna ABC (HUN), Vouliagmeni NC (GRE).

Gruppo C: Pro Recco Waterpolo (ITA), Szolnoki Dozsa-Praktiker (HUN), ASC Duisburg (GER), HAVK Mladost Zagreb (CRO).

Gruppo D: Panathinaikos AC (GRE), VK Sabac Elixir (SRB), CN Barcelona (ESP), Endo Plus Service Honved (HUN).