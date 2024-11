Pallanuoto: sconfitte in Champions League per Plebiscito Padova, Orizzonte Catania e SIS Roma

Era un turno molto difficile per tutte e tre le squadre azzurre impegnate nella massima competizione europe di pallanuoto femminile, la Champions League, giunta alla terza giornata della fase a gironi, e infatti sono arrivate tre sconfitte.

Trasferta dura per L’Ekipe Orizzonte Catania, battuta 16-10 in casa del Sant Andreu. Non basta la tripletta di Andrew alle ragazze di Miceli.

Sant Andreu-Ekipe Orizzonte 16-10

Parziali: 4-2; 4-2; 6-2; 2-4

Sant Andreu: Trojan Jimenez, Anton I Boixadera, Schuijt 3, Ruiz Barril A. 5, Farre Colomina 1, Perez Vivas, Cordobes Navarro 1, Munoz Blazquez 2, Hashim Gazulla, Ruiz Barril E. 3, Palacio Linde 1, Camus Amoros, Terre Marti. All. Aznar Fernandez.

Ekipe Orizzonte: Celona, Halligan 1, Jutte 1, Viacava, Giuffrida 1, Bettini 2, Andrews 3, Tabani, Gagliardi, Hardy, Longo 2, Leone, Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Daskalopoulou (GRE) e Mustata (ROU)

Note: Espulse per limite di falli Schuijt, Perez e Ruiz E. nel Sant Andreu, Jutte e Bettini nell’Orizzonte.

Sedici anche le reti subite dal Plebiscito Padova che è volato in Spagna in casa del Matarò, troppo più forte della squadra veneta.

Tantissima fatica a livello offensivo per la SIS Roma che esce battuta in Grecia, in casa dell’Olympiacos, per 10-3.